Война в Украине вступает в решающую фазу, ВСУ могут окружить на Донбассе, – сенатор США

Президент РФ Владимир Путин становится более отчаянным из-за неудач российской армии. Он может отдать приказ усилить удары по гражданским, считает сенатор от штата Мэн.

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Война на Украине вступает в решающую фазу, ведь вражеская армия вынуждена переориентировать усилия. Об этом американскому каналу CNN сказал сенатор от штата Мэн Ангус Кинг после получения результатов секретного брифинга представителей администрации США.

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Следующие две недели, по его мнению, станут решающими для того, чтобы увидеть, смогут ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) поддерживать невероятный уровень боевых действий, который они ведут последние несколько недель, заявил он.

Захватчики отходят от Киева, перемещаются на восток Украины для пополнения запасов и могут окружить ВСУ, предостерег сенатор.

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"Они разделили армию (Украины) по факту на три части. Поняли, что не возьмут Киев и сейчас сосредоточатся на юге и востоке", – отметил Кинг.

Путин становится более отчаянным

Сенатор Кинг полагает, что по мере неудач армии РФ президент страны-агрессора Владимир Путин становится более отчаянным и может прибегнуть к опасным методам ведения войны.

Путин, по словам политика, может прибегнуть наносить удары по гражданскому населению.

"Он это делал в сирийском Алеппо с главой Сирии Башаром аль-Асадом и в столице Чечне, городе Грозный", – предположил Кинг.

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Высокопоставленный представитель Пентагона в разговоре с журналом Time сказал, что Путин надеется захватить восток Украины. Это нужно ему для давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он отказался от контроля над Донбассом и признал Крым российским.

В анализе Института по изучению войны в Вашингтоне, говорится, что скорость продвижения оккупантов на Донбассе частично зависит от захвата Мариуполя. Армия России продолжает выпускать крылатые ракеты с воздуха и моря по топливным и военным складам, а также оружейным заводам Украины, рассказали специалисты.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал о перемещении сил РФ из Киевской и Черниговской областей в Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Киев остается мишенью для авиаударов войск России.

Германия продолжает поддерживать Украину в войне с РФ. Страна предоставит список новейших систем вооружения из 200 позиций на 308 млн евро. В нем будут минометы, зенитные артиллерийские установки GAM B01 от Rheinmetall. Компания- производитель вооружения Thales предлагает поставить наземные радиолокационные системы "Squire" и 12 минометов, прикрепленных к прицепам.