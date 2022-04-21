Оккупанты вырыли под Мариуполем новые 30-метровые братские могилы, — мэр Бойченко

По словам городского головы, российские военнослужащие привозят на грузовиках в Мангуш тела погибших мирных граждан.

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ВС РФ, пытаясь скрыть следы военных преступлений, вырыли под Мариуполем новую 30-метровую братскую могилу, в которую сбрасывают тела погибших мирных жителей. Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр прифронтового города Вадим Бойченко.

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По его словам, 30-метровая братская могила была вырыта оккупантами возле неподконтрольного Украине Мангуша — около 20 километров от Мариуполя.

Бойченко подчеркнул, что ВС РФ свозят туда на грузовиках тела погибших в ходе бомбардировок мирных жителей, пытаясь скрыть следы военных преступлений против гражданого населения.

"Цель — скрыть все преступления, которые они совершили на территории Мариуполя. Наши местные рассказали, что сегодня возле Мангуша ВС РФ вырыли 30 метров братских могил и грузовиками привозят тела", — продолжил Вадим Бойченко и добавил, что на территории заблокированного оккупантами города также функционируют российские мобильные крематории.

Помимо этого, как предупреждает мэр, оккупанты в Мариуполе проводят "зачистку" среди населения. По периметру населенного пункта ВС РФ организовали сразу четыре фильтрационных лагеря, через которые пропускают мужчин. Под репрессии также попадают госслужащие и муниципальные работники, которые, несмотря на бомбардировки, остались в Мариуполе.

Бойченко не исключает, что ВС РФ в таких фильтрационных лагерях допрашивают и пытают граждан, пытаясь "выявить" их принадлежность к ВСУ. Мэр Мариуполя призвал оккупантов установить режим прекращения огня на 24 часа, чтобы местные власти смогли эвакуировать тысячи мирных жителей, в том числе тех, которые прячутся в бомбоубежищах на территории завода "Азовсталь".

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин поздравил ВС РФ с полной оккупацией Мариуполя. Глава страны-агрессора также приказал российским военнослужащим остановить штурм промзоны завода "Азовсталь", в которой продолжают находиться тысячи украинских военнослужащих.

Также сообщалось, что ВС РФ, пытаясь скрыть военные преступления в Мариуполе, проводят эксгумацию тел погибших мирных жителей.