Окупанти викопали під Маріуполем нові 30-метрові братські могили, — мер Бойченко

За словами міського голови, російські військовослужбовці привозять на вантажівках до Мангуша тіла загиблих мирних громадян.

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ЗС РФ, намагаючись приховати сліди воєнних злочинів, викопали під Маріуполем нову 30-метрову братську могилу, в яку скидають тіла загиблих мирних жителів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова прифронтового міста Вадим Бойченко.

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За його словами, 30-метрову братську могилу окупанти викопали біля непідконтрольного Україні Мангуша — близько 20 кілометрів від Маріуполя.

Бойченко наголосив, що ЗС РФ звозять туди на вантажівках тіла загиблих під час бомбардувань мирних жителів, намагаючись приховати сліди воєнних злочинів проти цивільного населення.

"Метою є приховати всі злочини, які вони скоїли на території Маріуполя. Наші місцеві розповіли, що сьогодні біля Мангуша ЗС РФ викопали 30 метрів братських могил і вантажівками привозять тіла", — продовжив Вадим Бойченко і додав, що на території заблокованого окупантами міста також функціонують російські мобільні крематорії.

Окрім цього, як попереджає мер, окупанти в Маріуполі проводять "зачистку" серед населення. По периметру населеного пункту ЗС РФ організували відразу чотири фільтраційні табори, через які пропускають чоловіків. Під репресії також потрапляють держслужбовці та муніципальні працівники, які, попри бомбардування, залишились у Маріуполі.

Бойченко не відкидає, що ЗС РФ у таких фільтраційних таборах допитують і катують громадян, намагаючись "виявити" їхню приналежність до ЗСУ. Мер Маріуполя закликав окупантів встановити режим припинення вогню на 24 години, щоб місцева влада змогла евакуювати тисячі мирних жителів, зокрема тих, що ховається в бомбосховищах на території заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, 21 квітня президент Росії Володимир Путін привітав ЗС РФ з повною окупацією Маріуполя. Глава країни-агресора також наказав російським військовослужбовцям зупинити штурм промзони заводу "Азовсталь", де продовжують перебувати тисячі українських військовослужбовців.

Також повідомляли, що ЗС РФ, намагаючись приховати воєнні злочини в Маріуполі, проводять ексгумацію тіл загиблих мирних жителів.