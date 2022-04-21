Біля Маріуполя знайшли 300-метрову братську могилу — Схеми (фото)

Згідно із супутниковими знімками, траншея з'явилася наприкінці березня у селищі Мангуш. У ній може бути поховано тисячі жителів Маріуполя.

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Супутники зафіксували в окупованому російськими військами селищі Мангуш на Донеччині братську могилу. Довжина викопаної ями становить понад 300 метрів, де можуть бути поховані тисячі загиблих. Селище знаходиться за 20 кілометрів від частково захопленого Маріуполя. Відповідні супутникові фото отримали журналісти програми розслідувань "Схеми".

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Згідно зі знімками, траншея з'явилася наприкінці березня. На знімку, датованому 23 березня її ще не було, а 29 березня тут уже була вирита братська могила, на публікації, ймовірно, видно техніку, яка її копала.

На новішому супутниковому знімку, зробленому 9 квітня, можна побачити, що траншея частково прикопана землею і розширена. Наразі невідомо, скільки людей там поховано. Зазначимо, що довжина братської могили у Бучі становила 14 метрів, там було закопано тіла приблизно 67 убитих мирних жителів.

Про ймовірне місце поховання окупантами людей розповів заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він надав геолокацію і закликав журналістів провести фіксацію через супутникові знімки.

У коментарі для журналістів він розповів, що тіла загиблих із вулиць Маріуполя російські військові спочатку звозять до промислових районів міста, де є великі холодильні камери. Потім убитих складають у пакети та вивозять у вириті траншеї. Він додав, що не знає, як порахувати кількість трупів і припустив те, що місць масових поховань може бути більше.

"Я так розумію, що вони масово туди звозять. Уже тепло — і ви розумієте, що з трупами… Почати (транспортування — Ред.) вони повинні були на початку березня. Скільки та як їх рахувати — ми не знаємо. Там тисячі мають бути. …Але, нарешті, ми з'ясували, куди вивозять хоча б частину загиблих із Маріуполя", — сказав Андрющенко.

Нагадаємо, 21 квітня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти викопали під містом нову 30-метрову братську могилу, в яку скидають тіла загиблих мирних жителів, приховуючи результати своїх злочинів.

Раніше, 15 квітня у міськраді Маріуполя розповіли, що російські військові проводять ексгумацію тіл, похованих у дворах житлових будинків. Так загарбники намагаються приховати сліди власних злочинів.