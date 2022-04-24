Украина предлагает РФ спецпереговоры из-за непрекращающегося штурма "Азовстали" в Мариуполе

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Россия может сохранить "остатки своей репутации", если объявит перемирие, предоставит гумкоридор и согласится на спецраунд переговоров.

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Украина предлагает России провести раунд специальных переговоров на фоне непрекращающихся обстрелов по территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом в своем микроблоге Twitter написал советник главы Офиса президента, член украинской делегации Михаил Подоляк.

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По его словам, несмотря на Пасху, ВС РФ из тяжелой артиллерии и авиации обстреливает промышленную зону "Азовстали", где находятся тысячи украинских военнослужащих и гражданские лица.

Подоляк отметил, что оккупанты параллельно занимаются формированием боеспособной группировки для последующего штурма завода в Мариуполе. Советник главы ОП с иронией задался вопросом, кто в Кремле давал ВС РФ приказ "не штурмовать" предприятие и предложил Москве несколько шагов для сохранения остатков своей репутации.

"Огласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем. Немедленно предоставить гуманитарный коридор для гражданских. Согласиться на спецраунд переговоров, чтобы мы забрали/обменяли военных", — добавил Подоляк в своем Twitter.

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Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу поздравил ВС РФ с полной оккупацией Мариуполя и отдал приказ прекратить штурм завода "Азовсталь". Глава Кремля также пообещал сохранить жизни украинским военнослужащим, которые добровольно сложат оружие и покинут промзону предприятия.

Вечером 21 апреля, несмотря на заявление Путина, ВС РФ продолжили обстреливать "Азовсталь" в Мариуполе из артиллерии и авиации. 23 апреля президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции пригрозил, что Украина может выйти из переговоров с Россией в двух случаях. По его словам, убийство украинских военнослужащих в Мариуполе и проведение "референдумов" на оккупированных территориях поставят крест на переговорном процессе.