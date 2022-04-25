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Украина Российско-украинская война

В Мангуше оккупанты похоронили до 9 тысяч жителей Мариуполя в братских могилах — горсовет

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Фото: Мариупольский городской совет | В горсовете Мариуполя сообщили о массовых захоронениях местных жителей в Мангуше

Российские пропагандисты сами задокументировали факт захоронения около 1000 мариупольцев российскими военными в Донецкой области, утверждают чиновники.

Российские военные похоронили до 9 тысяч мариупольцев в братской могилае в оккупированном войсками государства-агрессора городе Мангуш Донецкой области. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По данным чиновников, войска РФ пытаются скрыть масштабы убийств мирных жителей в Мариуполе, потому "огромную братскую могилу" в Мангуше они маскируют при помощи табличек с номерами. В частности, на полученных местными властями фотографиях, видно, как утверждается, только один сектор захоронения, где находится не менее 268 захоронений.

Также в городском совете указали, что на спутниковых снимках от 9 апреля можно увидеть 4 таких сектора.

"Поэтому пропагандисты России сами же задокументировали факт убийства 1000 мариупольцев", — комментируют чиновники фотографии работы журналистов российских каналов в регионе.

По предварительной оценке властей Мариуполя, в апреле в Мангуше оккупанты похоронили таким образом от 3 до 9 тысяч жителей города.

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Напомним, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в Мангуше, который расположен в 20-ти километрах от города, оккупанты вырыли 30-метровую братскую могилу, в которую сбрасывают тела мирных жителей. Трупы войска РФ свозят к этому месту на грузовиках.

Также мы писали, что 21 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил министра обороны государства-агрессора Сергея Шойгу с якобы полной оккупацией Мариуполя и отдал приказ прекратить штурм территории завода "Азовсталь", где находятся украинские защитники и мирные жители. Несмотря на это, российские военные продолжили обстреливать промышленную зону.

На фоне этого украинская сторона предложила российской провести специальный раунд переговоров для обеспечения гуманитарного коридора для заблокированных в Мариуполе граждан.