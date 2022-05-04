Замість Донецька: окупанти планують провести парад на 9 травня в Маріуполі, — розвідка

До приазовського міста прибув перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, який відповідатиме за "урочисту частину".

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Росія планує провести парад у зруйнованому Маріуполі. Для цього до міста прибув перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Як повідомляють розвідники, Кирієнко відповідальний за питання, що стосуються ОРДЛО. Його основне завдання в Маріуполі — підготовка "урочистих заходів" 9 травня. ЗС РФ відмовилися від ідеї проведення святкових дій в окупованому Донецьку.

Тому Маріуполь має стати центром усіх урочистостей на 9 травня. З цією метою в центрі міста в терміновому порядку розбирають завали, прибирають трупи вбитих, а також боєприпаси, що не вибухнули.

Для таких цілей окупанти розпочали масштабну пропагандистську кампанію, під час якої росіянам демонструватимуть сюжети про "радість" зустрічі жителів Маріуполя з російськими окупантами. Саме для цього приазовське місто відвідав пропагандист Володимир Соловйов та ватажок проросійських бойовиків Денис Пушилін.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що до Маріуполя приїжджав пропагандист Соловйов. За даними радника мера Андрющенка, в Маріуполі повна інформаційна блокада — мешканцям говорять про захоплення Києва та Харкова.