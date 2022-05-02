Київ та Харків взято: маріупольців дезінофрмують про перебіг війни в Україні

За даними радника мера Андрющенка, російські солдати поширюють чутки про мобілізацію всіх чоловіків у ЗСУ, які виїхали з міста.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські солдати масово дезінформують мешканців блокадного Маріуполя. Про це повідомляє "Сегодня".

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За словами Андрющенка, окупанти використовують інформаційну блокаду в Маріуполі, жителі міста не знають достовірної інформації про те, що відбувається на території України.

Війська РФ їм розповідають про те, що російська армія вже ходить Хрещатиком, а Харків "взяли". Також ходять чутки, що на виїзді з Маріуполя перевіряють та відправляють на фронт усіх чоловіків.

"Щоб утримати блокаду, окупанти жорстко контролюють фото та відео. Людям не можна робити навіть селфі без окремого дозволу солдатів", — каже радник мера.

Фокус поспілкувався з Ганною Андрющук — дівчиною, яка нещодавно виїхала з Маріуполя на неокуповану територію. Вона повністю підтверджує слова Андрющенка. За її словами, містом ходить інформація про те, що не лише Київ та Харків захоплено російськими військами, а й регулярно обстрілюють Запоріжжя. Дехто через страх бути мобілізованим виїжджає з Маріуполя в російському напрямку, щоб уникнути служби в армії.

До того ж Ганна стверджує, що російські окупанти повсюдно розповідають місцевим жителям про те, що невдовзі вся Україна буде захоплена, нібито дедалі більше міст переходять під контроль російської армії. З появою зв'язку через "Фенікс" (мобільний оператор з ОРДО, створений на базі захопленого обладнання "Київстару") у деяких районах міста вдається хоч якось прорвати цю блокаду та дізнатися, що справді відбувається на "великій землі").

Нагадаємо, за даними міськради, війська РФ привозять до Маріуполя гуманітарку і на цих же фурах вивозять трупи з міста.

Також за даними омбудсменки Денісової, окупанти заселяють до Маріуполя невідомих до будинків місцевих жителів.