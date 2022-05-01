Окупанти заселяють невідомих до будинків мешканців Маріуполя, — Денісова

За словами омбудсмена, дозволи видає "сільрада" з "ДНР", що свідчить про тотальне самоуправство та беззаконня на тимчасово окупованій території.

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Російська окупаційна адміністрація проводить експропріацію житла маріупольців, які змушені були виїхати з окупованої території. До будинків громадян України заселяють невідомі люди. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Жительці селища Старий Крим у міському передмісті вдалося з'ясувати, що тепер у її будинку живуть незнайомі люди, причому дозвіл на заселення видала так звана "селищна рада" з "ДНР".

"Це не рідкісний випадок, коли рашисти заселяють чужі будинки й квартири тих людей, яких самі залишили без даху над головою", — йдеться в публікації.

Зазначають, що "нові мешканці" інколи навіть відмовляються віддати власникам їхні речі, коли ті за ними приїжджають.

Денісова нагадала, що такими діями окупанти порушують право власності, яке гарантує стаття 33 Женевської конвенції від 1949 року про захист населення під час війни.

Омбудсмен закликала Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час воєнного вторгнення Росії в Україну врахувати згадані обставини та повідомлення про воєнні злочини РФ щодо цивільного населення України.

Раніше Фокус повідомляв, що під час "фільтрації" російські війська ділять чоловіків з України на три категорії та відправляють за ґрати. Найбільше дістається працівникам держорганів. Жителів окупованих територій відправляють на розбирання завалів, щоб приховати воєнні злочини ЗС РФ, або ж на передову проти ЗСУ.