Оккупанты заселяют неизвестных в дома жителей Мариуполя, — Денисова

По словам омбудсмена, разрешения выдаются "сельрадой" из "ДНР", что свидетельствует о тотальном самоуправстве и беззаконии на временно оккупированной территории.

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Российская оккупационная администрация проводит экспроприацию жилья мариупольцев, которые были вынуждены выехать с оккупированной территории. В дома граждан Украины заселяют неизвестных людей. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Жительнице поселка Старый Крым в городском пригороде удалось выяснить, что теперь в ее доме живут незнакомые люди, причем разрешение на заселение выдал так называемый "поселковый совет" из "ДНР".

"Это не редкий случай, когда рашисты заселяют чужие дома и квартиры тех людей, которых сами же оставили без крова", — говорится в публикации.

Отмечается, что "новые жильцы" порой даже отказываются отдать владельцам их вещи, когда те за ними приезжают.

Денисова напомнила, что такими действиями оккупанты нарушают право собственности, которое гарантирует статья 33 Женевской конвенции от 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Омбудсмен призвала Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в ходе военного вторжения России в Украину учесть упомянутые обстоятельства и сообщения о военных преступлениях РФ в отношении гражданского населения Украины.

Ранее Фокус сообщал, что во время "фильтрации" российские войска делят мужчин из Украины на три категории и отправляют за решетку. Больше всего достается сотрудникам госорганов. Жителей оккупированных территориях отправляют на разборку завалов, чтобы скрыть военные преступления ВС РФ, или же на передовую против ВСУ.