ЗС РФ привозять до Маріуполя гуманітарку і на цих же вантажівках вивозять трупи, — міськрада

Окупанти вивозять із прифронтового міста тіла загиблих внаслідок обстрілів та бомбардувань місцевих жителів.

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ЗС доставляють до обложеного Маріуполя гуманітарну допомогу, після чого ці ж вантажні автомобілі використовують для вивезення тіл загиблих мирних жителів. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

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За даними місцевої влади, ЗС РФ не залишають спроб приховати докази воєнних злочинів, скоєних у портовому місті.

Так, за даними міськради Маріуполя, російські військовослужбовці доставляють до населеного пункту гуманітарну допомогу, після чого на цих вантажівках вивозять трупи мирних жителів, які загинули внаслідок бомбардувань та масованих обстрілів.

"Так виглядає оптимізація логістики російською мовою. Як розповідають маріупольці, що знаходяться в місті, спочатку окупанти привозять деякі набори з продуктами, а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають з-під завалів зруйнованих будинків", — наголосили в пресслужбі міськради та опублікували знімок із вантажними автомобілями, які виїжджають зі знищеного житлового кварталу.

Влада обложеного міста розраховує, що країни Заходу дізнаються про всі воєнні злочини ЗС РФ проти мирного населення Маріуполя та всієї України.

[ + – ] ЗС РФ приганяють "гуманітарку", а потім у цих вантажівках вивозять трупи

Нагадаємо, 2 травня в Маріуполі розпочалася нова евакуація мирного населення. Транспорт із цивільними проїжджатиме через окуповані Мангуш та Бердянськ, щоб підібрати інших охочих виїхати з окупованих територій. У міськраді Маріуполя також заявили, що цивільні можуть приєднатися до колони на власних автомобілях.

Також повідомляли, що 1 травня в Маріуполі провели масштабну евакуацію, під час якої близько 100 цивільних, що ховалися від обстрілів на "Азовсталі", виїхали на автобусах у бік Запоріжжя.