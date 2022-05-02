У Маріуполі розпочалася нова евакуація мирних жителів (фото)

Транспорт проїжджатиме через Мангуш та Бердянськ, щоб підібрати інших охочих. Місцева влада запевняє, що мирні жителі можуть приєднатися до колони на своїх автомобілях.

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У понеділок, 2 травня, у прифронтовому Маріуполі розпочалася нова евакуація цивільних осіб. Цю інформацію в ефірі "Радіо Свобода" підтвердив радник міського голови Петро Андрющенко.

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За його словами, автобуси з мирними жителями вже виїхали з Маріуполя.

Петро Андрющенко зазначив, що колона евакуаційного транспорту рухатиметься затвердженим маршрутом, а в окупованих населених пунктах Мангуш та Бердянськ зможе підібрати інших громадян, які бажають виїхати з непідконтрольних Україні територій.

Радник мера Маріуполя також повідомив, що за попередньою домовленістю із ЗС РФ до колони можуть приєднатися мирні жителі на своєму особистому транспорті.

"Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти — ред.), сьогодні ввечері чи завтра вранці потраплять до Запоріжжя", — продовжив Андрющенко в ефірі "Радіо Свобода" і додав, що ЗС РФ у ніч із 1 на 2 травня продовжили обстрілювати територію заводу "Азовсталь".

Вже на ранок удари по промзоні припинилися, і радник мера Маріуполя це пояснює тим, що в прифронтовому місті почалася нова евакуація цивільних.

Телеканал "Громадське", зі свого боку, опублікував світлини з людьми, яким вдалося самостійно виїхати з обложеного населеного пункту та прибути до Запоріжжя.

[ + – ] Жителі Маріуполя самостійно евакуювалися в Запоріжжя [ + – ] Жителі Маріуполя самостійно евакуювалися в Запоріжжя [ + – ] Жителі Маріуполя самостійно евакуювалися в Запоріжжя [ + – ] Жителі Маріуполя самостійно евакуювалися в Запоріжжя

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також у своєму Telegram-каналі уточнив, що в окупованому Мангуші, через який проїжджатиме колона евакуаційних автобусів, ЗС РФ проведуть фільтрацію цивільних.

У Бердянську посадку охочих виїхати з непідконтрольної Україні території проводитимуть на Луначарському кільці.

"Власними машинами можна приєднатися до колони. За часом посадки по пунктах маршруту — час залежить від проходження колони. Тому час посадки не призначений. Розуміємо, але треба буде чекати. Повідомляйте близьким та рідним. Чекаємо на всіх вдома", — додав Андрющенко.

[ + – ] ЗС РФ проводитимуть у Мангуші фільтрацію громадян, які бажають евакуюватися з Маріуполя

Нагадаємо, 1 травня в Маріуполі стартувала масштабна евакуація мирних громадян. За словами президента Володимира Зеленського, близько 100 перших цивільних виїжджали з прифронтового міста в напрямку Запоріжжя.

Також повідомляли, що 30 квітня з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі евакуювали 20 мирних жителів, які переховувалися в бункерах від бомбардувань ЗС РФ.