С завода "Азовсталь" удалось эвакуировать 20 мирных жителей, — полк "Азов" (видео)

По словам заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара, эвакуированные — это женщины и дети, которых достали из-под завалов. Они должны уехать в Запорожье.

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20 мирных жителей удалось эвакуировать с мариупольского завода "Азовсталь", который обороняют украинские бойцы. Это женщины и дети, которых достали из-под завалов в результате бомбардировки завода россиянами. Они должны уехать по оговоренному направлению в Запорожье. Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар в Telegram.

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По его словам, российские военные целую ночь обстреливали из артиллерии завод "Азовсталь". Обстрелы привели к образованию новых завалов и разрушений, под ними находятся мирные жители, которые прятались на территории завода.

Святослав Паламар рассказал, что режим тишины должен был начаться в 6:00 утра 30 апреля, однако начался только в 11:00. Около 18:25 в Мариуполь прибыла эвакуационная колонна, которая забрала гражданских. По предварительным договоренностям, их должны отвезти в Запорожье.

"По состоянию на 19:40 мы передали в договоренное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети, и мы надеемся, что эти люди поедут по договоренному направлению, а именно — в Запорожье", — сказал Паламар.

Кроме того, сейчас продолжается спасательная операция защитниками полка "Азов" на территории "Азовстали". Украинские бойцы с помощью тросов достают из-под завалов мирных жителей, среди них пожилые люди, женщины и дети. Паламар надеется, что в дальнейшем процесс эвакуации продолжится и удастся вывезти всех гражданских.

Однако командир полка "Азов" отмечает, что пока что не известно, удастся ли эвакуировать раненых военных с окруженного ВС РФ завода.

"Подчеркиваю, что мы просим гарантировать возможность вывезти не только гражданских, а также раненных наших военнослужащих, которым необходима медицинская помощь", — заявил Святослав Паламар.

Напомним, 29 апреля СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента сообщали, что Украина планирует эвакуировать мирных жителей с завода "Азовсталь". Однако тогда эвакуация так и не состоялась.

30 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщал, что может состояться эвакуация мирных жителей из Мариуполя на подконтрольную территорию Украины. По его словам, автобусы для выезда жителей организует российская сторона.