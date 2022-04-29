Украина планирует сегодня эвакуировать людей из "Азовстали", — Reuters

На заводе находятся мирные жители, которые прячутся там вместе с украинскими военными, продолжающими оборонять территорию "Азовстали".

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Украинские власти надеяться эвакуировать мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Вывоз жителей запланирован на пятницу, 29 апреля. Гражданские находятся там с украинскими защитниками, которые продолжают оборонять территорию. Об этом сообщает британское издание Reuters со ссылкой на источники в Офисе президента.

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"Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей из завода", — сообщили в офисе президента Владимира Зеленского,

Подробности эвакуации пока что не сообщаются.

Напомним, 26 апреля Владимир Путин согласился на эвакуацию людей из "Азовстали" за посредничества ООН и Красного креста. В секретариате генсека ООН утверждают, что в ходе беседы с Антониу Гутерришем президент РФ дал "принципиальное согласие" по данному вопросу.

Позже, 27 апреля в Кремле опровергли договоренности с ООН об вывозе гражданских с мариупольского завода. По словам спикера главы Кремля Дмитрий Пескова, "тема будет прорабатываться дальше".

28 апреля Гуттериш, в ходе встречи с Зеленским, заявил, что ООН делает все возможное, чтобы состоялась эвакуация мирных жителей, которые прячутся на "Азовстали", однако не стал вдаваться в подробности, чтобы "не подорвать эту возможность".