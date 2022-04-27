Эвакуация гражданских с "Азовстали": в Кремле опровергли договоренности с ООН

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что тема "будет дальше прорабатываться". И добавил, что генсека ООН Антониу Гутерриша пригласили посмотреть на украинских военнопленных.

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В России опровергли информацию о том, что Владимир Путин в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем согласился на эвакуацию мирных граждан из заблокированного российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское агентство "Интерфакс".

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"Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-то конкретных договоренностей в этой области не было", — подчеркнул Песков.

Также, по его словам, Путин пригласил Гутерриша и представителей Международного комитета Красного Креста посетить украинских военнопленных и посмотреть на условия их содержания.

26 апреля секретариат генсека ООН сообщил, что глава Кремля дал "принципиальное согласие" на участие ООН и Красного Креста в эвакуации гражданских лиц с из Мариуполя. Эта договоренность была достигнута в ходе личной встречи Владимира Путина с Антониу Гутерришем.

Известно, что российские войска продолжают бомбить "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники и прячутся мирные жители Мариуполя. Лишь за одну ночь с 25 на 26 апреля ВС РФ нанесли 35 авиаударов по цехам предприятия-гиганта.

Напомним, Генсек ООН также предложил создать группу по решению гуманитарных вопросов в Украине. Он надеется, что контактная группа сможет организовать действительно безопасные и эффективные коридоры для эвакуации гражданских лиц из горячих точек.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ закрыли въезд в осажденный Мариуполь.