35 авиаударов за ночь: российские войска продолжают уничтожать "Азовсталь" (видео)

Из-за российской бомбардировки над территорией комбината возник черный дым. Под завалами находятся гражданские.

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Российские военные продолжают атаковать завод "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники и прячутся мирные жители Мариуполя. Об этом сообщает полк "Азов" в Телеграм-канале.

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По данным военных, только за минувшую ночь было нанесено 35 авиационных ударов по цехам "Азовстали". В результате одной из таких атак загорелся один из цехов, из него повалил черный дым. От ударов пострадали гражданские, которые оказались под завалами. Защитники города оказывают первую помощь им и прикладывает всех усилий, чтобы освободить людей.

Советник мэра Петр Андрющенко пишет, что черный дым над комбинатом — результат бомбового удара по заводу.

"Учитывая, что завод был законсервирован в соответствии с технологическими нормами, это может быть следствием применения сверхмощных противобункерных бомб. Следует помнить – что любое металлургическое производство является объектом повышенной опасности и даже при условии консервации может создавать опасность для всех, кто сейчас находится внутри. При любом цвете дыма", — резюмирует Андрющенко.

Также советник Офиса президента Михаил Подоляк "подкорректировал" заявления РФ о "взятии" Мариуполя. Территория "Азовстали" — это 1/5 территории города или 22 Ватикана, или 3 централ парка в Нью-Йорке.

"Взяли город? Ага. Фейковая страна, фейковые победы. И настоящие украинские защитники из стали", — резюмировал Подоляк.

[ + – ] Территория "Азовстали" в сравнении с Венецией

Напомним, оккупанты ОРДО уже анонсировали медали "за освобождение Мариуполя". Они будут содержать дату 21 апреля, когда Минобороны РФ заявили о взятии города.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе погиб коллаборант, который корректировал обстрел "Восточного" из "Градов".