35 авіаударів за ніч: російські війська продовжують знищувати "Азовсталь" (відео)

Через російське бомбардування над територією комбінату виник чорний дим. Під завалами перебувають цивільні.

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Російські військові продовжують атакувати завод "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники та ховаються мирні жителі Маріуполя. Про це повідомляє полк "Азов" у Телеграм-каналі.

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За даними військових, лише минулої ночі було завдано 35 авіаційних ударів по цехах "Азовсталі". Унаслідок однієї з таких атак спалахнув один із цехів, з нього повалив чорний дим. Від ударів постраждали цивільні, які опинилися під завалами. Захисники міста надають першу допомогу їм і докладають всіх зусиль, щоб звільнити людей.

Радник мера Петро Андрющенко пише, що чорний дим над комбінатом — результат бомбового удару по заводу.

"З огляду на те, що завод був законсервований відповідно до технологічних норм, це може бути наслідком застосування надпотужних протибункерних бомб. Варто пам'ятати — що будь-яке металургійне виробництво є об'єктом підвищеної небезпеки і навіть за умови консервації може створювати небезпеку для всіх, хто зараз перебуває всередині. При будь-якому кольорі диму", — резюмує Андрющенко.

Також радник Офісу президента Михайло Подоляк "підкоригував" заяви РФ про "взяття" Маріуполя. Територія "Азовсталі" — це 1/5 території міста або 22 Ватикани, або 3 центри парку в Нью-Йорку.

"Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні українські захисники зі сталі", — резюмував Подоляк.

[ + – ] Територія "Азовсталі" порівняно з Венецією

Нагадаємо, окупанти ОРДО вже анонсували медалі "за визволення Маріуполя". Вони міститимуть дату 21 квітня, коли Міноборони РФ заявили про взяття міста.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі загинув колаборант, який коригував обстріл "Східного" із "Градів".