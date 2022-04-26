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35 авіаударів за ніч: російські війська продовжують знищувати "Азовсталь" (відео)

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битва за маріуполь
Вид на "Азовсталь"

Через російське бомбардування над територією комбінату виник чорний дим. Під завалами перебувають цивільні.

Російські військові продовжують атакувати завод "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники та ховаються мирні жителі Маріуполя. Про це повідомляє полк "Азов" у Телеграм-каналі.

За даними військових, лише минулої ночі було завдано 35 авіаційних ударів по цехах "Азовсталі". Унаслідок однієї з таких атак спалахнув один із цехів, з нього повалив чорний дим. Від ударів постраждали цивільні, які опинилися під завалами. Захисники міста надають першу допомогу їм і докладають всіх зусиль, щоб звільнити людей.

Радник мера Петро Андрющенко пише, що чорний дим над комбінатом — результат бомбового удару по заводу.

"З огляду на те, що завод був законсервований відповідно до технологічних норм, це може бути наслідком застосування надпотужних протибункерних бомб. Варто пам'ятати — що будь-яке металургійне виробництво є об'єктом підвищеної небезпеки і навіть за умови консервації може створювати небезпеку для всіх, хто зараз перебуває всередині. При будь-якому кольорі диму", — резюмує Андрющенко.

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Також радник Офісу президента Михайло Подоляк "підкоригував" заяви РФ про "взяття" Маріуполя. Територія "Азовсталі" — це 1/5 території міста або 22 Ватикани, або 3 центри парку в Нью-Йорку.

"Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні українські захисники зі сталі", — резюмував Подоляк.

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Територія "Азовсталі" порівняно з Венецією

Нагадаємо, окупанти ОРДО вже анонсували медалі "за визволення Маріуполя". Вони міститимуть дату 21 квітня, коли Міноборони РФ заявили про взяття міста.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі загинув колаборант, який коригував обстріл "Східного" із "Градів".