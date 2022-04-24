У Маріуполі загинув колаборант, який раніше коригував обстріл "Східного" із "Градів"

Валерія Кірсанова у 2019 році засудили до 9 років в'язниці, проте завдяки "закону Савченко" через кілька місяців вийшов на волю.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Маріуполі внаслідок бомбардувань ЗС РФ загинув місцевий житель, який у 2015 році працював коригувальником та наводив вогонь із російських реактивних систем залпового вогню на мікрорайон "Східний". Цю інформацію підтвердив радник міського голови Петро Андрющенко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, загиблим виявився Валерій Кірсанов, який у січні 2015 року наводив російські РСЗВ "Град" на житловий квартал Маріуполя "Східний".

Андрющенко наголосив, що обвинувачений уникнув покарання за коригування дій ЗС РФ через "закон Савченко".

"У Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників. Відплата чекає на кожного. Без варіантів", — підсумував радник мера Маріуполя, коментуючи загибель Валерія Кірсанова.

[ + – ] У Маріуполі загинув Валерій Кірсанов, який коригував вогонь ЗС РФ по "Східному"

"Закон Савченко" — закон України , згідно з яким було внесено зміни до Кримінального кодексу. Завдяки документу, ухвалення якого було ініційоване народною депутаткою VIII скликання Надією Савченко, один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі під час обчислення судом строку покарання. Остаточно "закон Савченко" було скасовано Верховною Радою 18 травня 2017 року , після чого відповідний документ підписав п'ятий президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, 24 січня 2015 року житловий мікрорайон "Східний" обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град", внаслідок чого загинуло 29 людей, ще 92 отримали поранення. Служба безпеки України встановила, що вогонь із РСЗВ у мирному кварталі Маріуполя здійснювали російські військовослужбовці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи обстріл "Східного", заявив, що запуск реактивних снарядів було здійснено з території, яка була під контролем проросійських бойовиків. Місцевого жителя Валерія Кірсанова було затримано силовиками 24 січня 2015 року. Чоловік на допиті в СБУ зізнався, що був коригувальником вогню, а обстріл Маріуполя з РСЗВ здійснили кадрові військові РФ.

21 червня 2019 року Приморський райсуд Маріуполя визнав Валерія Кірсанова винним у коригуванні вогню по "Східному" та засудив обвинуваченого до 9 років позбавлення волі. Вже в серпні 2019 року Валерій Кірсанов вийшов на волю за "законом Савченко".