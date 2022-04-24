В Мариуполе погиб коллаборант, который ранее корректировал обстрел "Восточного" из "Градов"

Валерий Кирсанов в 2019 году был приговорен судом к 9 годам тюрьмы, однако благодаря "закону Савченко" через несколько месяцев вышел на свободу.

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В Мариуполе в результате бомбардировок ВС РФ погиб местный житель, который в 2015 году работал корректировщиком и наводил огонь из российских реактивных систем залпового огня на микрорайон "Восточный". Эту информацию подтвердил советник городского головы Петр Андрющенко.

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По его словам, погибшим оказался Валерий Кирсанов, который в январе 2015 года наводил российские РСЗО "Град" на жилой квартал Мариуполя "Восточный".

Андрющенко подчеркнул, что обвиняемый избежал наказания за корректировку действий ВС РФ из-за "закона Савченко".

"В Мариуполе от обстрелов русской армии, от русских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Какая хорошая новость и очень показательна для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", — подытожил советник мэра Мариуполя, комментируя гибель Валерия Кирсанова.

[ + – ] В Мариуполе погиб Валерий Кирсанов, корректировавший огонь ВС РФ по "Восточному"

"Закон Савченко" — закон Украины, согласно которому были внесены изменения в Уголовный кодекс. Благодаря документу, принятие которого было инициировано народным депутатом VIII созыва Надеждой Савченко, один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом срока наказания. Окончательно "закон Савченко" был отменен Верховной Радой 18 мая 2017 года, после чего соответствующий документ подписал пятый президент Петр Порошенко.

Напомним, 24 января 2015 года жилой микрорайон "Восточный" был обстрелян из реактивных систем залпового огня "Град", в результате чего погибли 29 человек, еще 92 получили ранения. Служба безопасности Украины установила, что огонь из РСЗО по мирному кварталу Мариуполя осуществляли российские военнослужащие.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обстрел "Восточного", заявил, что запуск реактивных снарядов был осуществлен с территории, которая находилась под контролем пророссийских боевиков. Местный житель Валерий Кирсанов был задержан силовиками 24 января 2015 года. Мужчина на допросе в СБУ признался, что был корректировщиком огня, а обстрел Мариуполя из РСЗО осуществили кадровые военные РФ.

21 июня 2019 года Приморский райсуд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке огня по "Восточному" и приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы. Уже в августе 2019 года Валерий Кирсанов вышел на свободу по "закону Савченко".