У "ДНР" анонсували медалі "за визволення Маріуполя" (фото)

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав дії окупантів псевдореальністю. З його слів, вони намагаються створити ілюзію контролю міста.

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"Глава ДНР" Денис Пушилін анонсував медалі "за визволення Маріуполя". Її вручатимуть тим військовим, "які особливо відзначилися у боях за місто". Про це голова бойовиків повідомив у Telegram.

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На медалі дата "визволення" міста — 21 квітня, коли глава Міноборони РФ Сергій Шойгу доповів Володимиру Путіну про "взяття" міста. При цьому в Маріуполі досі перебувають українські захисники на території заводу "Азовсталь", запеклі бої продовжуються.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав дії окупантів псевдореальністю. З його слів, вони намагаються створити ілюзію контролю міста. Андрющенко розповів, що незаконна адміністрація приїжджає у Маріуполь у супроводі охорони та військових РФ, щоб зробити фото та відеозвіт про "покращення" ситуації в місті. Вони не розуміють, звідки офіційна влада Маріуполя бере інформацію про те, що відбувається насправді, незважаючи на жорсткі зачистки.

"Що тут скажеш — Маріуполь буде чинити спротив до останнього маріупольця, що залишиться в місті. Тому найкращим виходом для окупантів у цьому має стати можливість нам вивезти всіх, враховуючи порятунок військових і цивільних в Азовсталі. А потім над згорілими порожніми руїнами бравурно волати про "взяти Маріуполя", — написав він.

Нагадаємо, 21 квітня Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прозвітував перед Володимиром Путіним про "повне звільнення" Маріуполя. Він розповів, що на території заводу "Азовсталь" залишаються заблокованими тисячі українських військових. Однак Путін наказав скасувати штурм на території заводу.

24 квітня голова ОП Андрій Єрмак заявив, що ЗСУ ведуть запеклі бої за Маріуполь. Він додав, що російські війська не вибороли місто. Так само вважає британська розвідка. За даними британського відомства, за контроль обложеного міста продовжуються запеклі бої, проте всі спроби ЗС РФ зводяться нанівець, а це уповільнює їх наступ на решті ділянок Донбасу.