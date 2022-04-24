ЗС РФ не вдається захопити Маріуполь повністю, — розвідка Британії

Британські розвідники зазначили, що неможливість російської армії захопити оточений Маріуполь уповільнює їхню спробу просування на всій території Донбасу.

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Російські війська не змогли досягти успіху за останню добу через те, що збройні сили України проводять контратаки, які перешкоджають зусиллям ворожих військових. Крім того, росіяни так і не спромоглися повністю захопити Маріуполь, попри заяви російського Міністерства оборони. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.

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За даними британського відомства, за контроль оточеного міста продовжуються запеклі бої. Проте розвідники Великобританії зазначили, що спроби захопити росіянами місто зводяться нанівець. Це ще більше уповільнює їхні спроби просування по всій території Донбасу.

У звіті також сказано, що російські військово-повітряні та морські сили не змогли встановити контроль у жодній з областей України. Це пов'язано з ефективною роботою української повітряної та морської оборони, яка знижує здатність військ Росії досягти помітного прогресу.

У Міноборони Британії розповіли, що протягом тижня українська армія спромоглася відбити численні атаки російських військ уздовж усієї лінії фронту на Донбасі.

"Попри те, що Росія здобула певні територіальні досягнення, український опір був сильним у всіх напрямках і завдав значних витрат російським силам", — сказано в повідомленні.

Британські розвідники заявили, що поганий моральний дух, обмежений час на відновлення та перегрупування заважають боєздатності ЗС РФ.

Нагадаємо, 23 квітня у Генштабі України розповіли, що військові Росії продовжують спроби оточити ЗСУ на Донбасі. У відомстві зазначили, що противник має проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів і з евакуацією поранених, а також розповіли, що кількість поранених окупантів зросла.

Раніше, 21 квітня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу доповів Володимиру Путіну про "звільнення" Маріуполя. Російський президент наказав скасувати штурм заводу Азовсталь, який контролюють українські бійці.