ВС РФ не удается захватить Мариуполь полностью, — разведка Британии

Британские разведчики отметили, что невозможность российской армии захватить осажденный Мариуполь замедляет их попытки продвижения на всей территории Донбасса.

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Российские войска не смогли достичь успеха за последние сутки из-за того, что вооруженные силы проводят контратаки, которые препятствуют усилиям вражеских военных. Кроме того, россияне так и не смогли полностью захватить Мариуполь, несмотря на заявления российского Министерства обороны. Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

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По данным британского ведомства, за контроль осажденного города продолжаются ожесточенные бои. Однако разведчики Великобритании отметили, что попытки захватить россиянами город сводятся на нет. Это еще больше замедляет их попытки продвижения на всей территории Донбасса.

В отчете также сказано, что российские военно-воздушные и морские силы не смогли установить контроль ни в одной из областей Украины. Это связано с эффективной работой украинской воздушной и морской обороны, которая снижает способность войск России добиться заметного прогресса.

В Минобороны Британии рассказали, что на протяжении недели украинская армия смогла отбить многочисленные атаки российских войск вдоль всей линии фронта на Донбассе.

"Несмотря на то, что Россия получила определенные территориальные достижения, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло значительные затраты российским силам", — сказано в сообщении.

Британские разведчики заявили, что плохой моральный дух, ограниченное время на возобновление и перегруппировку мешают боеспособности ВС РФ.

Напомним, 23 апреля в Генштабе Украины рассказали, что военные России продолжают попытки окружить ВСУ на Донбассе. В ведомстве отметили, что у противника есть проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений и с эвакуацией ранены, а также рассказали, что количество раненых оккупантов возросло.

Ранее, 21 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об "освобождении" Мариуполя. Российский президент приказал отменить штурм завода "Азовсталь", который контролируют украинские бойцы.