59 день войны в Украине: что происходит на фронте по данным Генштаба ВСУ

ВС РФ продолжают попытки окружить группу войск ВСУ на востоке Украины.

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Враг пытается нарастить темпы проведения боевых действий на Донбассе, чтобы окружить войска Объединенных сил и установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями Украины. О том, что происходит на других фронтах по состоянию на вечер 23 апреля сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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Согласно сообщению Генштаба ВСУ, российские войска не проводили активных действий на Волынском и Полесском направлениях. Здесь также не замечено признаков того, что противник формирует наступательные группы войск.

Воска РФ продолжают частично блокировать Харьков. Также враг проводит артобстрелы позиций нашей армии.

[ + – ] Село Долгенькое Изюмского района, Харьковской области Фото: Скриншот

В том числе артобстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в районе города Чугуев, сел Коробочкино и Долгенькое.

[ + – ] Артобстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в районе города Чугуев и села Коробочкино Фото: Скриншот

На Донецком направлении враг сосредоточил все усилия для того, чтобы взять Попасную и Рубежное. Войска РФ готовятся наступать на Северодонецк. В районе Марьинки и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имел.

[ + – ] На Донецком направлениях враг сосредоточил все усилия для того, чтобы взять Попасную и Рубежное. Войска РФ готовятся наступать на Северодонецк Фото: Скриншот

На Южнобужском направлении россияне не проводили активных действий. Но позиции нашей армии подверглись артобстрелам.

По данным Генштаба ВСУ, у противника существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений и с эвакуацией раненых. Из-за того, что количество раненых российских солдат возросло, враг использует для их лечения, кроме полевого госпиталя, еще и городскую поликлинику Балаклеи в Харьковской области.

Как уже писал Фокус, в городе Волчанск Харьковской области, военные РФ заставляют младший медперсонал ехать на фронт и оказывать помощь российским солдатам.

[ + – ] В городе Волчанск Харьковской области, военные РФ заставляют младший медперсонал ехать на фронт Фото: Скриншот

Также, учитывая существенные проблемы с пополнением личного состава, войска страны-агрессора, проводя принудительную мобилизацию украинского населения в Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ, для перемещения грузов военного назначения на временно оккупированных территориях враг использует гражданские грузовики.

В то же время продолжается освобождение населенных пунктов Украины на отдельных направлениях.

Напоминаем, что вовремя своей пресс-конференции, 23 апреля, Владимир Зеленский рассказал, когда Украина вернет временно оккупированные территории и что для этого нужно. В то же время он анонсировал приезд в Киев главы Пентагона и госсекретаря США.

Также президент Украины, о чем писал Фокус, рассказал, при каких условиях Украина прекратит любые переговоры с РФ.