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Военный Фокус Российско-украинская война

59 день войны в Украине: что происходит на фронте по данным Генштаба ВСУ

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ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ | 59 день войны в Украине: что происходит на фронте по данным Генштаба ВСУ

ВС РФ продолжают попытки окружить группу войск ВСУ на востоке Украины.

Враг пытается нарастить темпы проведения боевых действий на Донбассе, чтобы окружить войска Объединенных сил и установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями Украины. О том, что происходит на других фронтах по состоянию на вечер 23 апреля сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, российские войска не проводили активных действий на Волынском и Полесском направлениях. Здесь также не замечено признаков того, что противник формирует наступательные группы войск.

Воска РФ продолжают частично блокировать Харьков. Также враг проводит артобстрелы позиций нашей армии.

Село Долгенькое Изюмского района, Харьковской области
Село Долгенькое Изюмского района, Харьковской области
Фото: Скриншот

В том числе артобстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в районе города Чугуев, сел Коробочкино и Долгенькое.

Артобстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в районе города Чугуев и села Коробочкино
Артобстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в районе города Чугуев и села Коробочкино
Фото: Скриншот

На Донецком направлении враг сосредоточил все усилия для того, чтобы взять Попасную и Рубежное. Войска РФ готовятся наступать на Северодонецк. В районе Марьинки и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имел.

На Донецком направлениях враг сосредоточил все усилия для того, чтобы взять Попасную и Рубежное. Войска РФ готовятся наступать на Северодонецк
На Донецком направлениях враг сосредоточил все усилия для того, чтобы взять Попасную и Рубежное. Войска РФ готовятся наступать на Северодонецк
Фото: Скриншот

На Южнобужском направлении россияне не проводили активных действий. Но позиции нашей армии подверглись артобстрелам.

По данным Генштаба ВСУ, у противника существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений и с эвакуацией раненых. Из-за того, что количество раненых российских солдат возросло, враг использует для их лечения, кроме полевого госпиталя, еще и городскую поликлинику Балаклеи в Харьковской области.

Как уже писал Фокус, в городе Волчанск Харьковской области, военные РФ заставляют младший медперсонал ехать на фронт и оказывать помощь российским солдатам.

В городе Волчанск Харьковской области, военные РФ заставляют младший медперсонал ехать на фронт
В городе Волчанск Харьковской области, военные РФ заставляют младший медперсонал ехать на фронт
Фото: Скриншот

Также, учитывая существенные проблемы с пополнением личного состава, войска страны-агрессора, проводя принудительную мобилизацию украинского населения в Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ, для перемещения грузов военного назначения на временно оккупированных территориях враг использует гражданские грузовики.

В то же время продолжается освобождение населенных пунктов Украины на отдельных направлениях.

Напоминаем, что вовремя своей пресс-конференции, 23 апреля, Владимир Зеленский рассказал, когда Украина вернет временно оккупированные территории и что для этого нужно. В то же время он анонсировал приезд в Киев главы Пентагона и госсекретаря США.

Также президент Украины, о чем писал Фокус, рассказал, при каких условиях Украина прекратит любые переговоры с РФ.