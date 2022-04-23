59 день війни в Україні: що відбувається на фронті за даними Генштабу ЗСУ

ЗС РФ продовжують спроби оточити групу військ ЗСУ на сході України.

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Ворог намагається наростити темпи проведення бойових дій на Донбасі, щоб оточити війська Об'єднаних сил та встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями України. Про те, що відбувається на інших фронтах станом на вечір 23 квітня, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, російські війська не проводили активних дій на Волинському та Поліському напрямках. Тут також не помічено ознак того, що противник формує наступальні групи військ.

Війська РФ продовжують частково блокувати Харків. Також ворог проводить артобстріли позицій нашої армії.

[ + – ] Село Довгеньке Ізюмського району, Харківської області Фото: Скриншот

Зокрема артобстріли зазнали об'єкти цивільної інфраструктури в районі міста Чугуїв, сіл Коробочкине та Долгеньке.

[ + – ] Артобстрілів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури в районі міста Чугуїв та села Коробочкине Фото: Скриншот

На Донецькому напрямку ворог зосередив усі зусилля для того, щоб взяти Попасну та Рубіжне. Війська РФ готуються наступати на Сєвєродонецьк. У районі Мар'їнки та на більшості інших напрямків у ході бойових дій ворог успіху не мав.

[ + – ] На Донецькому напрямках ворог зосередив усі зусилля для того, щоб взяти Попасну та Рубіжне. Війська РФ готуються наступати на Сєверодонецьк Фото: Скриншот

На Південнобузькому напрямку росіяни не проводили активних дій. Але позиції нашої армії зазнали артобстрілу.

За даними Генштабу ЗСУ, у противника суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів та з евакуацією поранених. Через те, що кількість поранених російських солдатів зросла, ворог використовує для їхнього лікування, крім польового шпиталю, ще й міську поліклініку Балаклії в Харківській області.

Як уже писав Фокус, у місті Вовчанськ Харківської області, військові РФ змушують молодший медперсонал їхати на фронт та надавати допомогу російським солдатам.

[ + – ] У місті Вовчанськ Харківської області військові РФ змушують молодший медперсонал їхати на фронт Фото: Скриншот

Також з огляду на суттєві проблеми з поповненням особового складу, війська країни-агресора проводять примусову мобілізацію українського населення в Херсонській області.

За даними Генштабу ЗСУ, для переміщення вантажів військового призначення на тимчасово окупованих територіях ворог використовує цивільні вантажівки.

Водночас тривають звільнення населених пунктів України на деяких напрямках.

Нагадуємо, що вчасно своєї пресконференції, 23 квітня, Володимир Зеленський розповів, коли Україна поверне тимчасово окуповані території та що для цього потрібно. Водночас він анонсував приїзд до Києва голови Пентагону та держсекретаря США.

Також президент України, про що писав Фокус, розповів, за яких умов Україна припинить будь-які переговори з РФ.