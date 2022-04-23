Володимир Зеленський розповів, коли Україна поверне окуповані території

За словами президента України, повернути наші території вийде, коли буде достатньо зброї, і це питання він обговорить із головою Пентагону у Києві 24 квітня.

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Під час прес-конференції, яку влаштував президент України Володимир Зеленський на одній зі станцій київського метрополітену, він заявив, що 24 квітня до Києва прибудуть держсекретар США Ентоні Блінкен, а також голова Міністерства оборони США Ллойд Остін.

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За словами Зеленського, з представниками США він обговорюватиме список необхідного ЗСУ озброєння, а також темпи його постачання в Україну.

"Ми також очікуємо, коли дозволить ситуація і буде безпечнішою, що навіть президент США відвідає Київ", — сказав Зеленський.

За словами президента України, за останні тижні ситуація з постачанням ворожіння нашій країні покращилася. Але зброї потрібно ще більше.

"Військова допомога США та Великобританії також впливає на те, чи дадуть нам наші європейські партнери ту чи іншу зброю", – сказав Зеленський.

За словами президента України, повернути наші окуповані Росією території вдасться, коли буде достатньо зброї.

"Все, що вони окупують — ми повернемо. І це не питання 10-20 років", — сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що як тільки ЗСУ матиме достатньо зброї, то відразу армія почне повернення територій України, які тимчасово окупувала РФ.

За словами президента, ВСУ вже зараз повертає окуповані населені пункти, де армія може це зробити.

"На жаль, ми щодня віддаємо ЗС РФ якусь територію, але вночі чи наступного дня ми повертаємо ці міста та села, і йдемо вперед", — сказав Зеленський.

За його словами, поки що ВСУ не можуть наступати там, де військові не мають достатньої кількості озброєння, про яке Україна просить Захід. Проте швидкість постачання зброї зі США зростає.

"Якщо ж темпи постачання тільки збільшуватимуться, то я впевнений, що скоро ми проведемо деокупацію захоплених територій України", — сказав президент нашої країни.

Нагадуємо, що Володимир Зеленський розповів, за яких умов Україна припинить будь-які переговори з РФ.

Фокус також писав про основні тези виступу Зеленського на прес-конференції в метро, особливо щодо ситуації в нашій країні за підсумками 2 місяців війни.