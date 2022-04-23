Два місяці війни РФ проти України. Володимир Зеленський дав пресконференцію в метро

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пройшло рівно два місяці. З цього приводу глава України поспілкувався з українськими та іноземними журналістами.

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Президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію в київському метро з приводу двох місяців повномасштабної війни Росії проти України.

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Зокрема глава держави назвав російську агресію повзучою коброю, яка намагається захопити всю Україну. Президент нагадав, що війна триває вісім років, а не два місяці, а Росія не вважала нашу країну незалежною державою та не поважає українську культуру, мову, цінності.

Також Зеленський прокоментував можливість зустрічі з главою РФ та манію Путіна до окупації інших земель. "Складно оцінити кожен крок, складно оцінити, чому він тримається за стіл або за крісло всі ці роки", — заявив Президент України. Глава держави сказав, що війну може зупинити той, хто її почав, наголосивши на важливості дипломатичного вирішення конфліктів.

[ + – ] Пресконференція Володимира Зеленського

"Я не боюсь зустрічі з президентом РФ, боятися я не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться…люди голіруч зупиняли російські танки та іншу техніку….Нормальний лідер не має права боятися, коли мова йде за нашу державу та незалежність. Я не боюсь, боїться моя охорона, моя родина", — зізнався Зеленський.

Прокоментував Президент і ситуацію в Маріуполі та інших оточених містах. За його словами, якщо в українських містах російські війська будуть проводити псевдореферендуми, Україна вийде зі всіх перемовних процесів.

За словами глави держави, сьогодні один з найскладніших днів в обороні Маріуполя. Російські війська стріляють з моря, суші, танків, артилерії, літаків.

Одному з іноземних журналістів Володимир Зеленський наголосив на важливості допомагати Україні: "Такої війни ще не було. Такого знищення ні в одній з воєн, які вела РФ, не було і близько. Не було ще ніколи такої кількості важкої техніки й такого воєнного хамства, насильства. Так випала доля, що Україна може це зупинити. Але вам потрібно нам допомагати. З нами закінчать, за вас візьмуться".

Зокрема Володимир Зеленський зазначив, що після перемоги Україна стане однією з найбільш мілітаризованих держав світу.

Також глава держави заявив, що Україна обов'язково поверне всі землі, які Росія тимчасово окупувала. "Це буде питання не 10-20 років, або не 8-річної війни з 2014 року, а питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона буде і її буде достатньо, повірте мені – ми будемо повертати одразу ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована", — зазначив лідер держави.

Серед іншого, Зеленський поділився новиною, що завтра до України прибудуть державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Нагадаємо, Ізраїль готовий надати територію для проведення зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Швидше за все, це буде Єрусалим.