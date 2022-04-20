Ізраїль готовий прийняти в Єрусалимі зустріч Путіна та Зеленського, — посол
Ізраїль готовий відповісти на прохання стати гарантом безпеки, але спочатку потрібно вирішити питання територіального характеру та припинення вогню, заявив дипломат.
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Ізраїль готовий прийняти в Єрусалимі можливу зустріч президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це сказав посол у Росії Олександр Бен Цві, пише ТАСС.
Лідери РФ та Ізраїлю продовжують регулярні контакти, але Путін і Зеленський самі мають ухвалити відповідне рішення про зустріч, підкреслив дипломат.
Зустріч і можливі переговори двох президентів стануть "великою честю" для Ізраїлю. Делегації РФ та України могли б зустрічатися в Єрусалимі, як вони роблять це в Стамбулі, додав Бен Цві.
"Готові й делегації приймати. Те, що було зроблено в Туреччині, може робитись і в нас", — заявив посол.
Ізраїль — гарант безпеки
Ізраїль дасть відповідь на прохання стати гарантом безпеки, якщо цю пропозицію озвучать представники російської та української сторін, сказав посол Ізраїлю в Москві.
"Так. Звичайно, якщо буде відповідне прохання. А тим більше, якщо воно буде з обох боків, це важливо. Прохання з одного боку буде недостатньо. Потрібно, щоб обидві сторони були готові на такий крок", — зазначив він.
Бен Цві додав, що спочатку треба вирішити низку інших питань, у тому числі про припинення вогню та питання територіального характеру.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак 14 березня поінформував про те, що Ізраїль взяв на себе роль посередника в закінченні війни Росії та України.
Видання The Jerusalem Post писало про пропозицію Зеленському від прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета прийняти умови Путіна, щоб припинити війну. Зеленський коротко відповів: "Я почув вас".
Крім цього, Ізраїль після повномасштабного вторгнення РФ відмовився вводити санкції проти агресора. Політологи пояснили це складною ситуацією Ізраїлю через конфлікт яз Іраном, який має гарні зв'язки з Росією.
Ізраїльські військові раніше заборонили надавати Україні шпигунську програму Pegasus через страх можливої конфронтації з РФ.