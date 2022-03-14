Ізраїль став посередником у завершенні війни Росії проти України, — Єрмак

Глава Офісу президента України стверджує, що також тривають переговори з Ізраїлем в гуманітарній частині. Країна пускатиме родичів українців, які вже перебувають там.

Ізраїль взяв на себе роль посередника в завершенні війни Росії проти України. Крім того, українська влада веде інтенсивний діалог з приводу участі Ізраїлю в гуманітарній складовій і вже є перші результати. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника в пошуку миру та в завершенні російської агресії проти України", — заявив Єрмак

Ізраїльська влада поки що не коментувала інформацію про свою роль посередника в російсько-українських переговорах.

За словами Андрія Єрмака, він постійно на зв'язку із головою Ради національної безпеки Ейалем Хулатою. Україна веде переговори з питань гуманітарної складової та вже отримали перші результати. Ізраїль дозволить в'їжджати родичам тих українців, які вже перебувають у країні.

"У межах евакуації Ізраїль почне впускати родичів українців, які вже перебувають у цій країні. Дякую колегам та сподіваюся на успіх наших спільних дипломатичних зусиль", — написав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 12 березня ізраїльські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет порекомендував Володимиру Зеленському прийняти умови Росії для припинення війни, щоб уникнути жертв. Проте Київ не погодився на такі пропозиції.

Пізніше радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Нафталі Беннет не пропонував Володимиру Зеленському закінчити війну у такий спосіб. Він додав, що Ізраїль навпаки пропонує Росії правильніше оцінювати події.