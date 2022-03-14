Израиль стал посредником в завершении войны России против Украины, — Ермак

Глава Офиса президента Украины утверждает, что также ведутся переговоры с Израилем в гуманитарной части. Страна будет пускать родственников украинцев, которые уже находятся там.

Израиль взял на себя роль посредника в завершении войны России против Украины. Кроме того, украинские власти ведут интенсивный диалог по поводу участия Израиля в гуманитарной составляющей и уже есть первые результаты. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и в завершении российской агрессии против Украины", — заявил Ермак

Израильские власти пока что не коментировали информацию о своей роли посредника в российско-украинских переговорах.

По словам Андрея Ермака, он постоянно на связи с главой Совета национальной безопасноти Эйалем Хулатой. Украина ведет переговоры по вопросам гуманитарной составляющей и уже получили первые результаты. Израиль разрешит въезжать родственников тех украинцев, которые уже находятся в стране.

"В рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий", — написал Андрей Ермак.

Напомним, 12 марта израильские СМИ сообщили о том, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет порекомендовал Владимиру Зеленскому принять условия России для прекращения войны, чтобы избежать жертв. Однако Киев не согласился на такие предложения.

Позже советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Нафтали Беннет не предлагал Владимиру Зеленскому закончить войну таким образом. Он добавил, что Израиль наоборот предлагает России более правильно оценивать события.