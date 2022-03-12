Премьер Израиля призвал Зеленского сдаться на условиях Путина, — Jerusalem Post

Нафтали Беннет считает, что капитуляция позволит избежать жертв среди мирного населения, однако Киев не последовал совету, утверждает источник.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложение Владимира Путина для прекращения вторжения России. Об этом пишет израильское издание The Jerusalem Post, ссылаясь на чиновника из украинского правительства.

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По его словам, во вторник, 8 марта, Нафтали Беннет инициировал телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он посоветовал выполнить условия России и прекратить войну, чтобы избежать дальнейших жертв.

"На вашем месте я бы подумал о жизнях своих людей и принял бы это предложение", — заявил израильский премьер.

Владимир Зеленский ответил коротко: "Я услышал вас", — и отказался следовать этому совету.

"Беннет сказал нам сдаться. Мы не собираемся этого делать. Мы знаем, что предложение Путина — это только начало", — заявил собеседник The Jerusalem Post.

Издание "Новости Израиля" сообщает, что в канцелярии израильского премьер-министра опровергли сообщение, заявив, что Нафтали Беннет не давал Владимиру Зеленскому никаких советов и не собирается давать никаких рекомендаций впредь.

После визита Нафтали Беннета в Москву канцелярия премьер-министра и МИД Израиля заявляют, страна хочет выступить посредником в конфликте, а потому должна придерживаться более осторожного подхода. По словам источника, израильское правительство убеждало Украину не просить дополнительную военную помощь, поскольку такие запросы могут навредить посреднеческим усилиям.

В то же время, по данным JP, Офис президента Украины не замечают результатов посредничества Израиля. По мнению источника, Беннет по большей части просто передает сообщения между сторонами, участвующими в войне. В Украине также считают, что действия премьера связаны с нежеланием занять четкую позицию по вторжению и стремлением сохранить связи Израиля с Россией.

"Нам не нужен почтальон, у нас их достаточно. Если Беннетт хочет быть нейтральным и посредником, мы ожидаем, что он назначит кого-то, кто будет работать над этим днем ​​​​и ночью и попытается найти компромисс", — заявил правительственный источник.

Предполагается, что 15 марта посол Украины Евгений Корничук встретится с председателям Кнессета (парламента Израиля) Микки Леви. Дипломат должен донести до собеседника, что Владимир Зеленский должен выступить по видеосвязи на пленуме Кнессета, а вести переговоры в Zoom с участием всего нескольких депутатов. Если израильский парламент на такое не пойдет, то Украина рассматривает еще два варианта: выступление в национальном мемориале Яд ва-Шем в Иерусалиме или на площади Бима в Тель-Авиве. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи уже подтвердил Зеленскому, что готов организовать такое мероприятие.

Ранее писали, что Израиль отказался вводить санкции против России из-за войны в Украине. Власти страны лишь осудили вторжение российских войск, а премьер-министр Нафтали Беннет заявил о попытках установить мир. Сейчас Израиль придерживается нейтралитета и не спешит отправлять новые партии оружия в Украину.

11 марта появилась информация, что в Кремле не исключают переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, для этого президенты "должны выполнить свою часть работы".