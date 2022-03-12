Прем'єр Ізраїлю закликав Зеленського здатися на умовах Путіна, — Jerusalem Post

Нафталі Беннет вважає, що капітуляція дозволить уникнути жертв серед мирного населення, проте Київ не послухався поради, стверджує джерело.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет порадив президентові України Володимиру Зеленському прийняти пропозицію Володимира Путіна для припинення вторгнення Росії. Про це пише ізраїльське видання The Jerusalem Post, посилаючись на чиновника з українського уряду.

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За його словами, у вівторок, 8 березня, Нафталі Беннет ініціював телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Він порадив виконати умови Росії та припинити війну, щоб уникнути подальших жертв.

"На вашому місці я б подумав про життя своїх людей і прийняв би цю пропозицію", — заявив ізраїльський прем'єр.

Володимир Зеленський відповів коротко: "Я почув вас", — і відмовився дотримуватися цієї поради.

"Беннет сказав нам здатися. Ми не збираємося цього робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна — це лише початок", — заявив співрозмовник The Jerusalem Post.

Видання "Новини Ізраїлю" повідомляє, що в канцелярії ізраїльського прем'єр-міністра спростували повідомлення, заявивши, що Нафталі Беннет не давав Володимиру Зеленському жодних порад і не збирається давати жодних рекомендацій надалі.

Після візиту Нафталі Беннета до Москви канцелярія прем'єр-міністра та МЗС Ізраїлю заявляють, що країна хоче виступити посередником у конфлікті, а тому має дотримуватися більш обережного підходу. За словами джерела, ізраїльський уряд переконував Україну не просити додаткову військову допомогу, оскільки такі запити можуть зашкодити посередницьким зусиллям.

Водночас, за даними JP, Офіс президента України не помічає результатів посередництва Ізраїлю. На думку джерела, Беннет здебільшого просто передає повідомлення між сторонами, що у війні. В Україні також вважають, що дії прем'єра пов'язані з небажанням зайняти чітку позицію щодо вторгнення та прагнення зберегти зв'язки Ізраїлю з Росією.

"Нам не потрібен листоноша, у нас їх достатньо. Якщо Беннетт хоче бути нейтральним і посередником, ми очікуємо, що він призначить когось, хто працюватиме над цим днем ​​і вночі і спробує знайти компроміс", — заявив урядовий джерело.

Передбачається, що 15 березня посол України Євген Корнічук зустрінеться із головами Кнесету (парламенту Ізраїлю) Міккі Леві. Дипломат має донести до співрозмовника, що Володимир Зеленський має виступити з відеозв'язку на пленумі Кнесета, а вести переговори у Zoom за участю лише кількох депутатів. Якщо ізраїльський парламент на таке не піде, то Україна розглядає ще два варіанти: виступ у національному меморіалі Яд ва-Шем у Єрусалимі чи на площі Біма у Тель-Авіві. Мер Тель-Авіва Рон Хульдаї вже підтвердив Зеленському, що готовий організувати такий захід.

Раніше писали, що Ізраїль відмовився вводити санкції проти Росії через війну в Україні. Влада країни лише засудила вторгнення російських військ, а прем'єр-міністр Нафталі Беннет заявив про спроби встановити світ. Наразі Ізраїль дотримується нейтралітету та не поспішає відправляти нові партії зброї в Україну.

11 березня з'явилася інформація, що у Кремлі не виключають переговорів Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. За словами прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, для цього президенти "мають виконати свою частину роботи".