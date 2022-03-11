У Путина не исключают проведение переговоров с Зеленским

Встреча лидеров, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, "концептуально возможна" при некоторых условиях.

В Кремле не исключают возможности проведения переговоров между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского "концептуально возможна", но при некоторых условиях.

Как сообщил Дмитрий Песков, сперва переговорщики Украины и России "должны выполнить свою часть работы".

[ + – ] У Путина не исключают проведение возможных переговоров с Зеленским

Отметим, что ранее возможное проведение переговоров между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным анонсировали в окружении турецкого лидера Реджепа Эрдогана. По данным СМИ, Анкара, пользуясь своими дипломатическими отношениями с Киевом и Москвой, выступает за организацию встречи глав враждующих государств.

Стоит напомнить, что президент Владимир Зеленский неоднократно призывал российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров для прекращения войны в Украине. Так, в недавнем интервью телеканалу ABC News глава государства утверждал, что широкомасштабные боевые действия можно завершить при условии, если Кремль начнет на равных условиях относиться к Киеву.

Более того, в Офисе президента подтверждали, что Киев обратился с просьбой к канцлеру Германии Олафу Шольцу помочь в организации встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. По словам замглавы ОП Игоря Жовквы, на переговорах Украина может обсудить возможный "нейтральный статус", но сперва Россия должна прекратить огонь и вывести свои войска с украинских территорий.