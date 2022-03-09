Украина просит канцлера Германии Шольца организовать встречу Зеленского и Путина, — ОП

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква также не исключил, что Киев может обсудить возможный нейтральный статус Украины.

Украина ведет переговоры с администрацией канцлера ФРГ Олафа Шольца о помощи в организации встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

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По его словам, единственные переговоры с Россией, которая развязала войну в Украине, можно вести исключительно на уровне глав государств.

Жовква призвал западных союзников помощь в организации переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина и отметил, что украинский президент готов к проведению подобного саммита.

"Единственные серьезные переговоры, которые можно вести с русскими, возможны на уровне президента. Мой президент готов к этому. Международные партнеры должны помочь нам организовать такую ​​встречу. Мы ведем переговоры с канцлером Германии об организации такой встречи", — подчеркнул Жовква в эфире телеканала.

Как отметил замглавы ОП, условием для начала переговоров между президентами является вывод российских войск из Украины и прекращение огня. В интервью телеканалу ARD Игорь Жовква также заявил, что официальный Киев не исключает обсуждение возможного нейтрального статуса нашей страны. Однако, по словам замглавы ОП, Украина хотела бы сперва получить гарантии, чтобы "такая ситуация больше не повторялась".

"Если мы не сможем остановить российских агрессоров здесь, то Россия не остановится у украинских границ… Мы также ожидаем, что Германия возьмет на себя ведущую роль в санкциях против России. Мы просим ввести эмбарго на российский газ и российскую нефть, а также заморозить все счета в немецких банках. Мы требуем конфискации товаров, принадлежащих россиянам. И распространить SWIFT-санкции на все российские банки", — подытожил Жовква в интервью ARD.

Напомним, 7 марта президент Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу ABC News, в котором заявил, что Украина не будет капитулировать перед Россией. По словам главы государства, Киев и Москва могут найти компромисс, обсуждая требования Кремля о признании Крыма и ОРДЛО.

Также Владимир Зеленский, комментируя авианалеты РФ на мирные города, возложил на страны Запада ответственность за гибель украинцев. Глава государства возмутился, что союзники Киева за две недели полномасштабного вторжения не закрыли небо над Украиной.