Україна просить канцлера Німеччини Шольца організувати зустріч Зеленського та Путіна, — ОП

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква також не виключив, що Київ може обговорити можливий нейтральний статус України.

Україна веде переговори з адміністрацією канцлера ФРН Олафа Шольца щодо допомоги в організації зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

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За його словами, єдині переговори з Росією, яка розв'язала війну в Україні, можна проводити виключно на рівні глав держав.

Жовква закликав західних союзників допомогти в організації переговорів Володимира Зеленського та Володимира Путіна та зазначив, що український президент готовий до проведення подібного саміту.

"Єдині серйозні переговори, які можна вести з росіянами, можливі на рівні президента. Мій президент готовий до цього. Міжнародні партнери повинні допомогти нам організувати таку зустріч. Ми ведемо переговори з канцлером Німеччини щодо організації такої зустрічі", — наголосив Жовква в ефірі телеканалу.

Як зазначив заступник глави ОП, умовою для початку переговорів між президентами є виведення російських військ з України та припинення вогню. В інтерв'ю телеканалу ARD Ігор Жовква також заявив, що офіційний Київ не виключає обговорення можливого нейтрального статусу нашої країни. Проте, за словами заступника голови ОП, Україна хотіла б спершу отримати гарантії, щоб "така ситуація більше не повторювалася".

"Якщо ми не зможемо зупинити російських агресорів тут, то Росія не зупиниться біля українських кордонів… Ми також очікуємо, що Німеччина візьме на себе провідну роль у санкціях проти Росії. Ми просимо запровадити ембарго на російський газ і російську нафту, а також заморозити всі рахунки а німецьких банках. Ми вимагаємо конфіскації товарів, що належать росіянам. І поширити SWIFT-санкції на всі російські банки", — підсумував Жовква в інтерв'ю ARD.

Нагадаємо, 7 березня президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу ABC News, у якому заявив, що Україна не капітулюватиме перед Росією. За словами глави держави, Київ і Москва можуть знайти компроміс, обговорюючи вимоги Кремля про визнання Криму й ОРДЛО.

Також Володимир Зеленський, коментуючи авіанальоти РФ на мирні міста, поклав на країни Заходу відповідальність за загибель українців. Глава держави обурився, що союзники Києва протягом двох тижнів повномасштабного вторгнення не закрили небо над Україною.