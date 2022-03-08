"Не можуть ухвалити рішення": Зеленський поклав на Захід відповідальність за загибель українців

Провина за кожного вбитого громадянина України, за словами президента, лежить на Росії та її військовослужбовцях, проте вже 13 днів країни Заходу не можуть ухвалити рішення про закриття неба над нашою країною.

Україна 13-й день бореться із російською армією, знищуючи окупантів на всіх напрямках. Росія за останні 30 років не втратила стільки авіації, як з початку повномасштабного вторгнення в нашу країну. Про це у відеозверненні, опублікованому вранці 8 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави вкотре закликав союзників закрити небо над Україною, щоб зупинити повномасштабну війну та геноцид українців.

За його словами, Київ продовжує вести переговори з країнами Заходу з цього питання, але все залежить від "людяності, яка має перемогти страх та будь-які вигоди".

"А якщо світ буде осторонь – він втратить себе. Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Насамперед це життя. Саме те, за що ми боремося в Україні. Дуже міцно, з нашими військовими. Саме те, чого нас хочуть позбавити ці окупанти. Це те, що має захистити світ", — наголосив Зеленський у відеозверненні.

Коментуючи ситуацію в Маріуполі, який окупанти продовжують обстрілювати, глава держави зазначив, що до портового міста вирушили колони з гуманітарним вантажем. Зеленський також назвав героями водіїв, які, усвідомлюючи усю небезпеку, везуть допомогу мирному населенню.

У відеозверненні президент також закликав країни Заходу усвідомити масштаби дій російських окупантів, які порушують правила ведення війни. За словами Зеленського, російські військовослужбовці відключають мобільний зв'язок та блокують підвіз продовольства з водою.

"У Маріуполі вперше за десятки років, вперше мабуть з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитина. Почуйте мене, сьогодні, шановні партнери! Від зневоднення. Померла дитина. У 2022 році!", — продовжив глава держави і попередив окупантів судити за скоєння воєнних злочинів.

Провину за кожного вбитого українця Зеленський поклав на Росію та її військовослужбовців, а відповідальність — на тих, "хто вже 13 днів не може ухвалити десь там на Заході необхідне рішення" щодо закриття неба над Україною.

[ + – ] Відповідальність за вбитих українців лежить на країнах Заходу, — Зеленський

Зазначимо, 8 березня російські ЗМІ опублікували звернення Віктора Януковича, в якому він закликав Володимира Зеленського капітулювати перед Росією та підписати мирову угоду з країною-агресором.

Також повідомлялося, що 7 березня президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу ABC News, в якому заговорив про можливі компроміси з Росією для припинення повномасштабної війни. Глава держави запевнив, що Україна не капітулюватиме і не виконуватиме вимог Кремля, однак пункти про Крим та ОРДЛО переговорники можуть обговорити.