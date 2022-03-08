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"Не могут принять решение": Зеленский возложил на Запад ответственность за гибель украинцев

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Обращение Зеленский вторжение оккупанты Россия война катастрофа Мариуполь
Зеленский возложил на страны Запада ответственность за убийство украинцев

Вина за каждого убитого гражданина Украины, по словам президента, лежит на России и ее военнослужащих, однако уже 13 дней страны Запада не могут принять решение о закрытии неба над нашей страной.

Украина 13-й день борется с российской армией, уничтожая оккупантов на всех направлениях. Россия за последние 30 лет не потеряла столько авиации, как с момента начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Об этом в видеообращении, которое было опубликовано утром 8 марта, сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства в очередной раз призвал союзников закрыть небо над Украиной, чтобы остановить полномасштабную войну и геноцид украинцев.

По его словам, Киев продолжает вести переговоры с странами Запада по этому вопросу, но все зависит от "человечности, которая должна победить страх и любые выгоды".

"А если мир будет в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Ибо есть безусловные ценности. Для всех одинаковые. Прежде всего, это жизнь. Именно то, за что мы боремся в Украине. Очень крепко, с нашими военными. Именно то, чего нас хотят лишить эти оккупанты. Это то, что должен защитить мир", — подчеркнул Зеленский в видеообращении.

Комментируя ситуацию в Мариуполе, который оккупанты продолжают обстреливать, глава государства отметил, что в портовый город отправились колонны с гуманитарным грузом. Зеленский также назвал героями водителей, которые, осознавая всю опасность, везут помощь мирному населению.

В видеообращении президент также призвал страны Запада осознать масштабы действий российских оккупантов, которые продолжают нарушать правила ведения войны. По словам Зеленского, российские военнослужащие отключают мобильную связь и блокируют подвоз продовольствия с водой.

"В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые видимо со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня, сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания. Умер ребенок. В 2022 году!", — продолжил глава государства и предупредил оккупантов будут судить за совершение военных преступлений.

Вину за каждого убитого украинца Зеленский возложил на Россию и ее военнослужащих, а ответственность — на тех, "кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе необходимое решение" о закрытии неба над Украиной.

Ответственность за убитых украинцев лежит на странах Запада, - Зеленский

Отметим, 8 марта российские СМИ опубликовали обращение Виктора Януковича, в котором он призвал Владимира Зеленского капитулировать перед Россией и подписать мировое соглашение со страной-агрессором.

Также сообщалось, что 7 марта президент Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу ABC News, в котором заговорил о возможных компромиссах с Россией для прекращения полномасштабной войны. Глава государства заверил, что Украина не будет капитулировать и выполнять требования Кремля, однако пункты о Крыма и ОРДЛО переговорщики могут обсудить.