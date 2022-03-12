У Зеленского опровергли информацию о предложении Израиля согласиться на требования Путина

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что израильский премьер Беннетт предлагает РФ "более правильно оценивать события".

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт не предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на требования российского лидера Владимира Путина для окончания войны. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter в субботу, 12 марта.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам представителя ОП, Израиль, как и остальные "условные посредники" в переговорном процессе с РФ, "точно не предлагает Украине согласиться на какие-то требования РФ". Подоляк заверил, что это невозможно в связи с военно-политическим причинам.

"Напротив, Израиль предлагает России более правильно оценивать события", — добавил Подоляк.

[ + – ] Твит Подоляка

Напомним, израильское СМИ Jerusalem Post со ссылкой на неназванное официальное лицо украинского правительства сообщило, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 марта предложил тому "сдаться" РФ и выполнить требования Путина, чтобы завершить войну. Эту информацию в представительстве главы израильского правительства опровергли.

Также мы писали, какие направления боев на территории Украины являются основными по состоянию на субботу, 12 марта.