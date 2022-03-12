Бои за Украину: столкновения под Киевом, обстрел Чернигова и Луганской области (карта)

В Николаеве противник обстреливал спальные районы и частный сектор, а в результате атаки на Чернигов часть города уже вторые сутки остается без света.

Вооруженные силы РФ минувшей ночью обстреляли Николаев, Сумы, Мариуполь, в нескольких районах Киевской области ситуация напряженная. В под Харьковом украинские войска уничтожили колонну противника, в регионе продолжаются бои. Об этом в субботу, 12 марта, сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Бои в Киевской области

Противостояние украинских войск с Вооруженными силами РФ продолжается в Бучанском и Броварском районах. Бои шли в Ирпене.

В Бородянке было зафиксировано передвижение российской техники. Противник обстрелял несколько населенных пунктов в Броварском и Вышгородском районах. В результате действий вражеских сил Славутич остается без света, а в селе Крячки Фастовского района российские военные обстреляли нефтебазу.

Противник продолжает удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча и Демидов. Войска РФ пытаются наступать в направлении населенных пунктов Зазимье и Вишенки.

Тем временем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал видео, на котором запечатлено, как украинские войска при помощи беспилотника Bayraktar TB2 уничтожают систему радиоэлектронной борьбы в Киевской области.

Обстрел Чернигова

Вечером и ночью город обстреливали из реактивной системы залпового огня "Смерч" и при помощи истребителей, при этом обстрелы носили хаотический характер. На подступах к Чернигову, в частности, на юге и на Киевском направлении велись оборонительные бои. В городе отсутствует водоснабжение, часть Чернигова остается без света уже вторые сутки.

Для блокирования Чернигова с юго-запада противник также пытается занять населенные пункты Михайло-Коцюбинское и Шестовица, сообщили в Генштабе ВСУ.

Война в Украине — ситуация в Харьковской области

По данным Центра, минувшей ночью в городе несколько раз звучали сирены воздушной тревоги, в Харьковской области продолжаются бои. Вооруженным силам Украины удалось уничтожить колонну техники войск РФ в Чугуевском районе. Враг накапливает войска вблизи города Купянск.

Обстрел Луганской области

Противник продолжил атаковать Северодонецк и Рубежное, в этих городах произошло возгорание жилых домах. Областной центр продолжает находиться под атакой войск РФ. По данным руководителя Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, Россия оккупировала уже 70% региона.

РФ сосредоточила силы в районе Северодонецка и Сватово, однако активных наступательных действий не предпринимает.

Бои в Донецкой области

Огонь разной интенсивности велся по всей линии столкновения, Волноваха находится под контролем войск РФ, а Мариуполь продолжает находиться в осаде.

"На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от украинских защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальном враг существенно снизил темпы продвижения", — говорится в сводке.

Война в Николаевской области

Войска РФ обстреляли Николаев из РСЗО "Град" и "Смерч", сегодняшним утром также раздавались взрывы. Вражеский обстрел был хаотичным, пострадали спальные районы и частный сектор.

Ситуация в Сумской области

Около 05:00 враг совершил авианалет на областной центр, он также сосредоточил войска возле населенных пунктов Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин.

В остальных регионах ситуация относительно спокойная.

Напомним, по данным СМИ, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на условия Путина для прекращения вторжения России.

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