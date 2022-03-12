Бої за Україну: зіткнення під Києвом, обстріл Чернігова та Луганської області (карта)

У Миколаєві противник обстрілював спальні райони та приватний сектор, а внаслідок атаки на Чернігів частина міста вже другу добу залишається без світла.

Збройні сили РФ минулої ночі обстріляли Миколаїв, Суми, Маріуполь, у кількох районах Київської області ситуація напружена. Під Харковом українські війська знищили колону супротивника, в регіоні продовжуються бої. Про це у суботу, 12 березня, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Бої у Київській області

Протистояння українських військ зі Збройними силами РФ продовжується у Бучанському та Броварському районах. Бої точилися в Ірпені.

У Бородянці було зафіксовано пересування російської техніки. Противник обстріляв кілька населених пунктів у Броварському та Вишгородському районах. Внаслідок дій ворожих сил Славутич залишається без світла, а в селі Крячки Фастівського району російські військові обстріляли нафтобазу.

Противник продовжує утримувати кордон у районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча та Демидів. Війська РФ намагаються наступати у напрямку населених пунктів Зазим'я та Вишеньки.

Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відео, на якому знято, як українські війська за допомогою безпілотника Bayraktar TB2 знищують систему радіоелектронної боротьби у Київській області.

Обстріл Чернігова

Увечері та вночі місто обстрілювали з реактивної системи залпового вогню "Смерч" та за допомогою винищувачів, при цьому обстріли мали хаотичний характер. На підступах до Чернігова, зокрема, на півдні та на Київському напрямку велися оборонні бої. У місті відсутнє водопостачання, частина Чернігова залишається без світла вже другу добу.

Для блокування Чернігова з південного заходу противник також намагається зайняти населені пункти Михайло-Коцюбинське та Шестовиця, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні – ситуація у Харківській області

За даними Центру, минулої ночі у місті кілька разів звучали сирени повітряної тривоги, на Харківщині тривають бої. Збройним силам України вдалося знищити колону техніки військ РФ у Чугуївському районі. Ворог накопичує війська поблизу міста Куп'янськ.

Обстріл Луганської області

Противник продовжив атакувати Сєвєродонецьк та Рубіжне, у цих містах сталося загоряння житлових будинків. Обласний центр продовжує перебувати під атакою військ РФ. За даними керівника Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, Росія окупувала вже 70% регіону.

РФ зосередила сили в районі Сєвєродонецька та Сватове, проте активних наступальних дій не робить.

Бої у Донецькій області

Вогонь різної інтенсивності вівся на всій лінії зіткнення, Волноваха перебуває під контролем військ РФ, а Маріуполь продовжує перебувати в облозі.

"На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від українських захисників і були зупинені на окремих напрямках, на іншому ворог суттєво знизив темпи просування", — йдеться у зведенні.

Війна у Миколаївській області

Війська РФ обстріляли Миколаїв з РСЗВ "Град" та "Смерч", сьогодні вранці також лунали вибухи. Ворожий обстріл був хаотичним, постраждали спальні райони та приватний сектор.

Ситуація у Сумській області

Близько 05:00 ворог здійснив авіаналіт на обласний центр, він також зосередив війська біля населених пунктів Велика Писарівка, Московський Бобряк, Лебедін.

В решті регіонів ситуація відносно спокійна.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет порекомендував президентові України Володимиру Зеленському погодитись на умови Путіна для припинення вторгнення Росії.

Також ми писали, що у Кремлі не виключили переговорів Путіна з Володимиром Зеленським.