Зеленський спростував інформацію про пропозицію Ізраїлю погодитися на вимоги Путіна

Радник Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що ізраїльський прем'єр Бенет пропонує РФ "правильніше оцінювати події".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет не пропонував президентові України Володимиру Зеленському погодитись на вимоги російського лідера Володимира Путіна для закінчення війни. Про це повідомив радник Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter у суботу, 12 березня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами представника ОП, Ізраїль, як і решта "умовних посередників" у переговорному процесі з РФ, "точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ". Подоляк запевнив, що це неможливо у зв'язку з військово-політичними причинами.

"Навпаки, Ізраїль пропонує Росії правильніше оцінювати події", — додав Подоляк.

[ + – ] Твіт Подоляка

Нагадаємо, ізраїльське ЗМІ Jerusalem Post із посиланням на неназвану офіційну особу українського уряду повідомило, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 8 березня запропонував тому "здатися" РФ і виконати вимоги Путіна, щоб завершити війну". Цю інформацію в представництві глави ізраїльського уряду спростували.

Також ми писали, які напрями боїв на території України є основними станом на суботу, 12 березня.