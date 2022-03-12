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Політика Російсько-українська війна

Зеленський спростував інформацію про пропозицію Ізраїлю погодитися на вимоги Путіна

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Нафталі Бенет, прем'єр міністр ізраїлю, бенет ізраїль, війна в Україні
Фото: Flickr | Прем'єр Ізраїлю не пропонував Зеленському здатися, — Подоляк

Радник Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що ізраїльський прем'єр Бенет пропонує РФ "правильніше оцінювати події".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет не пропонував президентові України Володимиру Зеленському погодитись на вимоги російського лідера Володимира Путіна для закінчення війни. Про це повідомив радник Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter у суботу, 12 березня.

За словами представника ОП, Ізраїль, як і решта "умовних посередників" у переговорному процесі з РФ, "точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ". Подоляк запевнив, що це неможливо у зв'язку з військово-політичними причинами.

"Навпаки, Ізраїль пропонує Росії правильніше оцінювати події", — додав Подоляк.

Нафталі Бенет, прем'єр міністр ізраїлю, бенет ізраїль, війна в Україні
Твіт Подоляка

Нагадаємо, ізраїльське ЗМІ Jerusalem Post із посиланням на неназвану офіційну особу українського уряду повідомило, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 8 березня запропонував тому "здатися" РФ і виконати вимоги Путіна, щоб завершити війну". Цю інформацію в представництві глави ізраїльського уряду спростували.

Також ми писали, які напрями боїв на території України є основними станом на суботу, 12 березня.