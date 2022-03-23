Страх перед РФ. Ізраїль заборонив продавати Україні шпигунське програмне забезпечення Pegasus, – ЗМІ

За інформацією американських журналістів, влада Ізраїлю бояться будь-яких кроків, які призведуть до конфронтації з Росією.

Ізраїльські військові не дозволили Україні придбати шпигунську програму Pegasus через побоювання реакції Росії. Про це пише газета The Washington Post, посилаючись на інформовані джерела та представників західної розвідки.

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Pegasus – це одна з найскладніших шпигунських програм для смартфонів. Софт розробила компанія NSO Group. Після зараження систем Android або iOS смартфони перетворюються на повноцінні пристрої слідкування.

Чиновники в Ізраїлі бояться кроків, які спричинять конфронтацію з Росією, зазначили журналісти.

Агентство контролю за оборонним експортом Ізраїлю відхилило ліцензію, яка дозволяє NSO Group продати ПЗ Україні. Міністерство оборони Ізраїлю 22 березня заявило про врахування багатьох факторів під час видачі ліцензії на Pegasus.

[ + – ] Pegasus – одна з найскладніших шпигунських програм для смартфонів

"Політичні рішення щодо експортного контролю враховують безпеку та стратегічні міркування, у тому числі дотримання міжнародних угод", — повідомило міністерство.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у спілкуванні з виданням не підтвердив намір України купити ПЗ Pegasus, але визнав, що держава перебуває в пошуках ізраїльських технологій.

"Уряд Ізраїлю зараз не бере участь в обговореннях наступальних технологій, але ми ведемо постійні переговори з багатьма ізраїльськими компаніями. У нас достатньо можливостей, щоб вигравати (війну з РФ, – ред.)", – сказав він.

Побоювання відповіді Росії вплинули на продаж ПЗ від NSO Group Естонії, зазначила газета.

"NSO надала ліцензію на використання Pegasus Естонії, але пізніше обмежила використання шпигунського софту. З Естонії не можна стежити за російськими телефонами", — написали автори.

Нагадаємо, що у вересні минулого року американська компанія Apple випустила оновлення проти вразливості, яку використала програма Pegasus.

Фокус докладно писав, як можна оминути шпигунський софт Pegasus. Експерти дійшли висновку, що найрадикальнішим і найпростішим рішенням стане відмова від смартфона.