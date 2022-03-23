Страх перед РФ. Израиль запретил продавать Украине шпионское ПО Pegasus, – СМИ

По информации американских журналистов, власти Израиля боятся любых шагов, которые приведут к конфронтации с Россией.

Израильские военные не позволили Украине приобрести шпионскую программу Pegasus из-за опасения реакции России. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на информированные источники и представители западной разведки.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Pegasus – это одна из самых сложных шпионских программ для смартфонов. Софт разработала компания NSO Group. После заражения систем Android или iOS смартфоны превращаются в полноценные следящие устройства.

Чиновники в Израиле боятся шагов, которые приведут к конфронтации с Россией, отметили журналисты.

Агентство по контролю за оборонным экспортом Израиля отклонило лицензию, которая позволяет NSO Group продать ПО Украине. Министерство обороны Израиля 22 марта заявило об учете многих факторов при выдаче лицензии на Pegasus.

[ + – ] Pegasus – одна из самых сложных шпионских программ для смартфонов

"Политические решения по экспортному контролю учитывают безопасность и стратегические соображения, в том числе соблюдение международных соглашений", — сообщило министерство.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в общении с изданием не подтвердил намерение Украины купить ПО Pegasus, но признал, что государство находится в поисках израильских технологий.

"Правительство Израиля сейчас не участвует в обсуждениях наступательных технологий, но мы ведем постоянные переговоры со многими израильскими компаниями. У нас достаточно возможностей, чтобы выигрывать (войну с РФ, – ред.)", – сказал он.

Опасения ответа России повлияли на продажи ПО от NSO Group Эстонии, отметила газета.

"NSO предоставила лицензию на использование Pegasus Эстонии, но позже ограничила использование шпионского софта. Из Эстонии нельзя следить за российскими телефонами", – написали авторы.

Напомним, что в сентябре прошлого года американская компания Apple выпустила обновление против уязвимости, которую использовала программа Pegasus.

Фокус подробно писал, как можно обойти шпионский софт Pegasus. Эксперты пришли к выводу, что самым радикальным и простым решением станет отказ от смартфона.