Израиль готов принять в Иерусалиме встречу Путина и Зеленского, — посол

Израиль готов ответить на просьбу стать гарантом безопасности, но сначала нужно решить вопросы территориального характера и прекращения огня, заявил дипломат.

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Израиль готов принять в Иерусалиме возможную встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сказал посол в России Александр Бен Цви, пишет ТАСС.

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Лидеры РФ и Израиля продолжают регулярные контакты, но Путин и Зеленский сами должны принять соответствующее решение о встрече, подчеркнул дипломат.

Встреча и возможные переговоры двух президентов станут "большой честью" для Израиля. Делегации РФ и Украины могли бы встречаться в Иерусалиме, как они делают это в Стамбуле, добавил Бен Цви.

[ + – ] Израиль готов ответить на просьбу стать гарантом безопасности

"Готовы и делегации принимать. То, что было сделано в Турции, может делаться и у нас", — заявил посол.

Израиль – гарант безопасности

Израиль даст ответ на просьбу стать гарантом безопасности, если это предложение озвучат представители российской и украинской сторон, сказал посол Израиля в Москве.

"Да. Конечно, если будет соответствующая просьба. А тем более если она будет с обеих сторон, это важно. Просьбы с одной стороны будет недостаточно. Нужно, чтобы обе стороны были готовы на такой шаг", – отметил он.

Бен Цви добавил, что сначала надо решить ряд других вопросов, в том числе о прекращении огня и вопросы территориального характера.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 марта проинформировал о том, что Израиль взял на себя роль посредника в окончании войны России и Украины.

Издание The Jerusalem Post писало о предложении Зеленскому от премьер-министра Израиля Нафтали Беннета принять условия Путина, чтобы прекратить войну. Зеленский ответил коротко: "Я услышал вас".

Кроме этого, Израиль после полномасштабного вторжения РФ отказался вводить санкции против агрессора. Политологи объяснили это сложной ситуацией Израиля из-за конфликта с Ираном, у которого хорошие связи с Россией.

Израильские военные ранее запретили предоставлять Украине шпионскую программу Pegasus из-за боязни возможной конфронтации с РФ.