Два месяца войны РФ против Украины. Владимир Зеленский дал пресс-конференцию в метро

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло ровно два месяца. Глава Украины пообщался с украинскими и иностранными журналистами.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию в киевском метро по поводу двух месяцев полномасштабной войны России против Украины.

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В частности, глава государства назвал российскую агрессию ползучей коброй, которая пытается захватить всю Украину. Президент напомнил, что война длится восемь лет, а не два месяца, а Россия не считала нашу страну независимым государством и не уважает украинскую культуру, язык, ценности.

Также Зеленский прокомментировал возможность встречи с главой РФ и манией Путина к оккупации других земель. "Сложно оценить каждый шаг, сложно оценить, почему он держится за стол или за кресло все эти годы", — заявил Президент Украины. Глава государства сказал, что войну может остановить тот, кто ее начал, отметив важность дипломатического решения конфликтов.

[ + – ] Пресс-конференция Владимира Зеленского

"Я не боюсь встречи с президентом РФ, бояться я не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится… люди голыми руками останавливали российские танки и другую технику…. Нормальный лидер не имеет права бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости. Я не боюсь, боится моя охрана, моя семья", — признался Зеленский.

Прокомментировал Президент и ситуацию в Мариуполе и в других окруженных городах. По его словам, если в украинских городах российские войска будут проводить псевдореферендумы, Украина выйдет из всех переговорных процессов.

По словам главы государства, сегодня один из сложнейших дней в обороне Мариуполя. Российские войска стреляют из моря, суши, танков, артиллерии, самолетов.

Одному из иностранных журналистов Владимир Зеленский отметил важность помощи Украине: "Такой войны еще не было. Такого уничтожения ни в одной из войн, которые вела РФ, не было и близко. Не было еще никогда такого количества тяжелой техники и такого военного хамства, насилия". Так выпала судьба, что Украина может это остановить. Но вам нужно нам помогать. С нами закончат, за вас возьмутся".

В частности, Владимир Зеленский отметил, что после победы Украина станет одним из наиболее милитаризованных государств мира.

Также глава государства заявил, что Украина обязательно вернет все земли, которые временно оккупировала Россия. Это будет вопрос не 10-20 лет, или не 8-летней войны с 2014 года, а вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только оно будет и его будет достаточно, поверьте мне – мы будем возвращать сразу ту или иную территорию, которая временно оккупирована", — отметил лидер государства.

Среди прочего Зеленский поделился новостью, что завтра, 24 апреля 2022, в Украину прибудут государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Напомним, Израиль готов предоставить территорию для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Скорее всего, это будет Иерусалим.