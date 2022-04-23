Забирають молодь. Окупанти розпочали примусову мобілізацію українців у трьох областях

За даними Головного управління розвідки МО України, російські мобілізують навіть медиків.

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Російські загарбники розпочали примусову мобілізацію населення для відправлення їх на фронт на тимчасово окупованих територіях у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки МО України у Facebook.

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За даними української розвідки, росіяни почали мобілізувати молодь, яка проживає в населених пунктах, які в даний момент перебувають в окупації.

Також військові РФ розпочали мобілізацію з подальшим відправленням на фронт українських медиків. Наприклад, у місті Вовчанськ Харківської області молодший медперсонал відправляють на передову, щоб вони допомагали пораненим військовим РФ. У разі відмови їхати на фронт, їм загрожують розстрілом.

За даними української розвідки, щоби провести мобілізацію українського населення на тимчасово окупованих територіях, війська РФ практично повністю перекрили можливість виїзду населення на контрольовані нашою країною території. Зокрема це стосується Херсонської області.

Також російські військові та ФСБ у Запорізькій області шукають жителів України призовного віку, щоб вони потім вирушили на фронт на найважчі ділянки.

Як уже повідомляв Фокус, українські військові провели успішний контрнаступ у Харківській області, де їм вдалося звільнити кілька населених пунктів.

Нагадуємо, що за даними української розвідки війська РФ шукають слабких місць ЗСУ, щоб розпочати масштабний наступ на сході нашої країни. ЗС РФ перекидає туди всі БТГ з Білорусі та областей Росії, які знаходяться поряд із північним кордоном України.

Але, за словами експерта, на військових РФ на Донбасі чекає провал, як і під Києвом. Фредерік Каган вважає, що російські війська виявилися "потьомкінською армією", у тому сенсі, що вони добре виглядали на навчаннях, але не на полі бою.