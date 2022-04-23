ЗС РФ на Донбасі чекає передбачуваний провал, як і під Києвом, — експерт

"Війська РФ виявилися "потьомкінською армією", за аналогією з потьомкінськими селами, у тому сенсі, що вони мали хороший вигляд на навчаннях, але не на полі бою", — так вважає Фредерік Каган.

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Складнощі, з якими зіткнулася російська армія під час спроби захоплення Києва, швидше за все, спостерігатимуться й на наступному етапі війни, на сході України, що надасть ЗСУ можливість відсунути росіян із зайнятих позицій. Про це повідомляє NYT.

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Як правило, у великих арміях існує продумана організація та сувора ієрархія, безліч рівнів командування забезпечують координоване переміщення військ. Проте, за спостереженнями американських аналітиків, російська армія не дотримується такої структури. У ЗС РФ батальйонно-тактичні групи по 800 чоловік. Їх комплектують із підрозділів, які раніше не працювали один із одним. Не варто забувати про логістичні та комунікаційні складнощі, з якими росіяни зіткнулися в Київській області.

Незалежні аналітики зазначають, що російська армія добре себе проявляла під час великих військових навчань, які Кремль щороку влаштовував. Насправді виявилося, що ці навчання проходили за заздалегідь відомим і відрепетируваним сценарієм.

"Потьомкінська" армія

"Збройні сили РФ виявилися якоюсь "потьомкінською армією" (за аналогією з потьомкінськими селами), у тому сенсі, що вони мали хороший вигляд на навчаннях, а не в реальному бою", — так вважає Фредерік Каган, військовий експерт, який представляє Проєкт Критичних загроз із Американського інституту підприємництва.

Російські війська зазнали втрат і були ослаблені за час неуспішної для них битви за Київ і успішного взяття Маріуполя. Замість того, щоб дати відпочити, перегрупуватися та переозброїтися, Кремль підштовхує своїх солдатів до подальших наступів на сході.

Армійське командування змушує свої підрозділи наступати та переходити до взяття в оточення українських військ, що розташовані в укріплених районах Донбасу. ЗС РФ, зважаючи на все, намагаються досягти певних успіхів — зокрема, захопити всю територію Донецької та Луганської областей до 9 травня, коли на Червоній площі в Москві відбудеться щорічний парад до дня перемоги в Другій Світовій війні.

"Вони не роблять паузи, необхідної для перегрупування наявних військ, для чого знадобилося б на один-два тижні зупинитися та підготуватися до наступу, — пояснив Мейсон Кларк, аналітик Інституту з вивчення воєн. — Найімовірніше, вони намагатимуться захопити певні території. Не думаємо, що їм вдасться взяти під контроль усю територію областей у наступні три тижні”.

Незважаючи на те, що ландшафт на сході України відкритіший, через переважно в'язкий ґрунт військам доведеться направити свої танки дорогами, як це вже було в Київській області. Тобто подальші дії ЗС РФ багато в чому передбачувані, і українській армії буде простіше впоратися з ними.

Якщо постачання західного озброєння продовжиться, українська армія зможе проводити контратаки проти росіян. "Цілком можливо, що українська армія, за належного забезпечення ресурсами, відсуне війська РФ із зайнятих позицій", — пояснив Каган.

Раніше Фокус повідомляв, що Франція почала постачати в Україну ПТРК "Мілан" — один із найпопулярніших у світі переносних протитанкових ракетних комплексів. А Канада надала Україні чотири сучасні гаубиці М777 та високоточні снаряди "Екскалібур" із GPS-наведенням. Один такий снаряд коштує 112 тисяч доларів. Запаси амуніції поповнюватимуть.