ВС РФ на Донбассе ждет предсказуемый провал, как и под Киевом, — эксперт

"Войска РФ оказались "потемкинской армией", по аналогии с потемкинскими деревнями, в том смысле, что они хорошо выглядели на учениях, но не на поле боя", — так считает Фредерик Каган.

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Сложности, с которыми столкнулась российская армия при попытке захвата Киева, скорее всего, будут наблюдаться и на следующем этапе войны, на востоке Украины, что предоставит ВСУ возможность отодвинуть россиян с занятых позиций. Об этом сообщает NYT.

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Как правило, в больших армиях существует продуманная организация и строгая иерархия, множество уровней командования обеспечивают координированное перемещение войск. Однако, по наблюдениям американских аналитиков, российская армия не придерживается подобной структуры. У ВС РФ батальонно-тактические группы по 800 человек. Их комплектуют из подразделений, которые прежде не работали друг с другом. Не стоит забывать о логистических и коммуникационных сложностях, с которыми россияне столкнулись в Киевской области.

Независимые аналитики отмечают, что российская армия хорошо себя проявляла во время крупных военных учений, которые Кремль ежегодно устраивал. На поверку оказалось, что эти учения проходили по заранее известному и отрепетированному сценарию.

"Потемкинская" армия

Вооруженные силы РФ оказались некой "потемкинской армией" (по аналогии с потемкинскими деревнями), в том смысле, что они хорошо выглядели на учениях, а не в реальном бою, — так считает Фредерик Каган, военный эксперт, представляющий Проект Критических угроз из Американского института предпринимательства.

Российские войска понесли урон и были ослаблены за время неуспешной для них битвы за Киев и успешного, по сути, взятия Мариуполя. Вместо того, чтобы дать отдохнуть, перегруппироваться и перевооружиться, Кремль подталкивает своих солдат к дальнейшим наступлениям на востоке.

Армейское командование заставляет свои подразделения наступать и переходить к взятию в окружение украинских войск, которые находятся в укрепленных районах Донбасса. ВС РФ, судя по всему, пытаются добиться определенных успехов — в частности, захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до 9 мая, когда на Красной площади в Москве состоится ежегодный парад ко дню победы во Второй мировой войне.

"Они не делают паузы, необходимой для перегруппировки имеющихся войск, для чего понадобилась бы на одну-две недели остановиться и подготовиться к наступлению, — объяснил Мэйсон Кларк, аналитик Института по изучению войн. — Вероятнее всего, они попытаются захватить определенные территории. Не думаем, что им удастся взять под контроль всю территорию областей в следующие три недели".

Несмотря на то, что ландшафт на востоке Украины более открытый, из-за преимущественно вязкой почвы войскам придется направить свои танки по дорогам, как это уже было в Киевской области. То есть дальнейшие действия ВС РФ во многом предсказуемы, и украинской армии будет проще с ними справиться.

Если поставки западного вооружения продолжатся, украинская армия сможет проводить контратаки против россиян. "Вполне возможно, что украинская армия, при должном обеспечении ресурсами, отодвинет войска РФ с занятых позиций", — объяснил Каган.

Ранее Фокус сообщал, что Франция начала поставлять в Украину ПТРК "Милан" — один из самых популярных в мире переносных противотанковых ракетных комплексов. А Канада предоставила Украине четыре современные гаубицы М777 и высокоточные снаряды "Экскалибур" с GPS-наведением. Один такой снаряд стоит 112 000 долларов. Запасы амуниции будут пополняться.