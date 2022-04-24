ЗСУ ведуть запеклі бої за Маріуполь, ЗС РФ не завоювали місто, – Єрмак

Маріуполь — це українське місто і завжди буде ним, заявив глава Офісу президента України. Щоб зламати тиск російських окупантів, українським військовим, за його словами, потрібні танки, протикорабельні комплекси та РСЗВ.

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Маріуполь залишається найнапруженішою і найтрагічнішою точкою в Україні. Про це сказав в інтерв'ю французькому телеканалу TF1 глава Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак.

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"Саме там тривають запеклі бої. З приводу інформації, що росіяни отримали контроль над містом — ні, це неправда. Так, вони знаходяться на території міста, але місце, в якому перебувають українські герої, контролюють наші солдати. Вони перебувають там разом із цивільними, там є навіть діти", — сказав Єрмак.

Влада України продовжує боротися заради порятунку людей у Маріуполі, додав він.

"Боротьба за Маріуполь не закінчується. Це українське місто, і воно буде таким завжди", — наголосив голова ОП.

[ + – ] Російські військові депортували з Маріуполя приблизно 142 тисяч людей Фото: Twitter

Військово-політичне керівництво країни постійно контактує з військовими у Маріуполі й отримує інформацію про ситуацію у місті з перших вуст.

Єрмак заявив, що ЗСУ потрібне важке озброєння для ефективного протистояння Росії. Йдеться про танки, протикорабельні комплекси та реактивні системи залпового вогню. Озброєння дозволить захистити повітря за умов постійних бомбардувань окупантів.

Санкції проти РФ — які обмеження потрібні

Єрмак нагадав про створення групи міжнародних та українських експертів за дорученням президента України Володимира Зеленського. Вони аналізують ефективність санкцій проти Росії та думають над новими заходами. Фахівці представили план дій щодо посилення санкцій проти РФ.

"У ньому чіткі, певні санкції, які ми запропонуємо застосувати проти РФ нашим партнерам — ЄС, США, Великій Британії та іншим країнам. Той факт, що війна в Україні триває, вбивають наших людей, дітей, дає зрозуміти, що наявна санкційна політика є недостатньою. Потрібно її посилювати. Потрібно її оновлювати, щоб нові санкції розроблялися та з'являлися постійно", — продовжив голова ОП.

[ + – ] Країни ЄС, за словами Єрмака, мають запровадити повне ембарго на російський газ та нафту Фото: Flickr

Єрмак наголосив на важливості підтримки ЄС запровадження повного ембарго на російський газ і нафту, та застосування санкцій проти всіх банків РФ.

"Важливо пропрацювати санкції щодо визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм. Потрібно розглянути питання про внесення Росії до чорного списку FATF (організація, яка працює над стандартами щодо протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму, — ред.) за прикладом інших країн, до яких такі заходи вже було вжито. І ще багато іншого", — розповів Єрмак.

Під час повномасштабної війни важко проводити переговори з агресором, який нехтує міжнародним правом і законами війни, підсумував Єрмак.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ вороги хочуть оточити ЗСУ та встановити повний контроль над Донецькою і Луганською областями. Загарбники продовжують частково блокувати Харків.

Зеленський 23 квітня каже, що Україна поверне тимчасово окуповані території, але для цього потрібна достатня зброя. "Усе, що вони окупують — ми повернемо. І це не питання 10-20 років", — сказав глава держави.