"Относятся как к рабам": ВС РФ закрыли въезд в осажденный Мариуполь

По словам советника мэра Петра Андрющенко, оккупанты также ограничили передвижение граждан внутри Мариуполя.

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Со вторника, 26 апреля, ВС РФ запретили въезд в осажденный Мариуполь без удостоверения о прохождении фильтрации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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По его словам, ВС РФ также ограничили передвижение граждан внутри Мариуполя, который находится в блокаде. Мирным жителям разрешают пребывать на улицах города при условии, если они оформят соответствующее разрешение от оккупационной администрации.

"Попасть в Мариуполь без удостоверения прохождения фильтрации для граждан Украины невозможно. Для граждан России и "ДНР" выдают разрешение на въезд без фильтрации на 3 дня. Само свидетельство о прохождении фильтрации для всех остальных действует всего 7 дней", — подчеркнул Андрющенко и добавил, что россияне превращают портовый город в гетто.

Более того, как утверждает советник мэра Мариуполя, оккупационные войска относятся к мирным гражданам как к рабам, а под репрессии попадают люди, как с проукраинскими, так и пророссийскими взглядами.

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Также не прекращаются массированные обстрелы "Азовстали", на территории которой продолжают оставаться гражданские и украинские военнослужащие.

"Единственное — с публичного информационного поля резко исчезли публикации боев. Оккупанты пытаются объяснить себе, почему Путин почти согласился на эвакуацию, одновременно не скрывая дальнейших планов по Азовстали и наших защитников", — продолжил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя заявил, что в осажденном городе вновь завязались уличные бои — в секторе от заводоуправления "Азовстали" до улицы Украинского Казачества.

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Напомним, ранее росТВ сообщило о выявлении в осажденном Мариуполе "центра геев и лесбиянок". По данным российских пропагандистов, организация напрямую финансировалась агентством США по международному развитию USAID и функционировала до начала полномасштабной войны.

Также сообщалось, что ВС РФ продолжают уничтожать завод "Азовсталь" в Мариуполе. Только за одни сутки, по данным украинских военнослужащих, российская авиация осуществила 35 авиаударов по территории предприятия.