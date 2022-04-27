На росТВ сообщили о выявлении в Мариуполе подконтрольного США "центра геев и лесбиянок"

Для "правдоподобности" в сюжете показали полотно с перевернутой пентаграммой и календарь, на котором изображены картинки с представителями нетрадиционной ориентации.

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Российские пропагандисты, рассказывая об "успехах" ВС РФ в Мариуполе, сообщили о выявлении в прифронтовом городе "центра геев и лесбиянок". Об этом говорилось в сюжете военкора Евгения Ивлева, который транслировался на "1 канале".

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Ведущий федерального канала поинтересовался, какие "артефакты" выявляют оккупанты ВС РФ в осажденном Мариуполе, и назвал "швалью" мирных жителей и украинских военнослужащих, которые скрываются от обстрелов на территории завода "Азовсталь".

"То, что там мы находим, это действительно… Цензурных слов здесь не хватит. Это удар по детям, по самым незащищенным социальным слоям, это дети", — заявил военный корреспондент и подчеркнул, что захватчики выявили в Мариуполе "центр геев и лесбиянок".

По словам пропагандиста Евгения Ивлева, организация была обнаружена в одном из домов, который расположен на улице Митрополитской. "Центр геев и лесбиянок", как утверждает военкор, функционировал до начала полномасштабного вторжения ВС РФ и напрямую финансировался агентством США по международному развитию USAID.

"В одном из домов по улице Митрополитская мы нашли, там был такой двухэтажный дом, и в украинское время, когда там была еще Украина и стояли нацбаты, там базировалась организация нетрадиционных ориентаций – геев и лесбиянок, ну, и всего остального, что можно сюда еще приписать. Она напрямую финансировалась американской общественной организацией USAID. На этом доме есть табличка с полным указанием. Если обратить внимание, почитать историю той организации, то мы увидим, что она находится практически под прямым патронажем президента США и Конгресса", — добавил Ивлев в эфире росТВ.

Для "правдоподобности" в сюжете также продемонстрировали полотно с перевернутой пентаграммой и календарь, на котором изображены картинки с представителями нетрадиционной ориентации.

[ + – ] Пропагандисты РФ сообщили о выявлении "центра геев и лесбиянок" в Мариуполе

Речь идет об арт-платформе "Тю", которая была создана на базе ОО "Развитие Приазовья". На официальном сайте организации сказано, что главный офис был расположен на улице Метрополитской в Мариуполе. В списке партнеров "Развития Приазовья" указано, в том числе, американская USAID.

"Платформа ТЮ – это пространство в Мариуполе, созданное людьми, которых объединила война и которые начали бороться с ней по культурным инициативам. Наш лозунг – это цитата из переписки между Фрейдом и Эйнштейном: "Все, что работает на культуру – работает против войны", — говорится на сайте организации.

Помимо этого, в описании Facebook-сообщества "Платформы Тю" указано, что на базе площадки ранее устраивали лекции, кинопоказы, выставки, концерты, литературные вечера, творческие встречи и спектакли.

[ + – ] Пропагандисты РФ сообщили о выявлении "центра геев и лесбиянок" в Мариуполе

Пресс-служба организации подтвердила, что пропагандистский ролик росТВ снимался в офисе арт-платформы.

[ + – ] Пропагандисты РФ сообщили о выявлении "центра геев и лесбиянок" в Мариуполе

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают уничтожать "Азовсталь" в Мариуполе, нанося десятки авиаударов за день по территории предприятия.

Также горсовет Мариуполя утверждал, что ВС РФ в братских могилах под городом похоронили тысячи мирных жителей, которые погибли в результате массированных обстрелов и бомбардировок.